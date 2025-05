Putin: Ruské sily vytvárajú nárazníkovú zónu pozdĺž hraníc s Ukrajinou

Moskva 23. mája (TASR) - Ruské ozbrojené sily vytvárajú „bezpečnostnú“ nárazníkovú zónu pozdĺž hraníc s Ukrajinou, oznámil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin počas zasadnutia vlády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Rozhodnutie o vytvorení nárazníkovej zóny padlo po Putinovom návrate z pohraničnej Kurskej oblasti, ktorú podľa ruských médií navštívil 20. mája. Išlo o jeho prvú cestu do regiónu, do ktorého začiatkom minulého augusta vpadli ukrajinskí vojaci a obsadili stovky štvorcových kilometrov územia.



Kremeľ tvrdí, že ruská armáda už z Kurskej oblasti vytlačila všetky ukrajinské jednotky. Tieto tvrdenia Kyjev popiera s tým, že ukrajinské operácie naďalej prebiehajú, a to aj v Belgorodskej oblasti.



„Naše sily sa v súčasnosti podieľajú na riešení tejto úlohy, nepriateľské palebné pozície sú aktívne potláčané a práce pokračujú,“ povedal ruský prezident o nárazníkovej zóne, ktorá by podľa neho mala ležať na hraniciach Kurskej, Brianskej a Belgorodskej oblasti.



Šéf Kremľa podľa DPA vo štvrtok tiež vydal pokyny na vypracovanie programu obnovy pre zmienené ruské regióny postihnuté vojnou. Všetky tri boli poničené v dôsledku útokov ukrajinských dronov a delostreleckej paľby.



„(Musíme) pomôcť ľuďom vrátiť sa do ich rodných dedín, osád, (a) kde to bezpečnostné podmienky dovolia, obnoviť všetku dopravnú a inú infraštruktúru,“ dodal Putin.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v reakcii na vyhlásenie Moskvy vyjadril presvedčenie, že Putinove výroky sú iba ďalším dôkazom toho, že Rusko nemá skutočný záujem o mier



„Prichádzajú uprostred aktívneho úsilia o dosiahnutie úplného, trvalého prímeria, zastavenie zabíjania a pokrok v oblasti mieru,“ napísal Sybiha na sieti X s výzvou, aby bol Putin vystavený väčšiemu tlaku.