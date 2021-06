Putin: Ruské tajné služby nemajú nič spoločné s kauzou Ryanair

Petrohrad 4. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok rozhodne odmietol, že by ruské tajné služby mali niečo spoločné s kauzou vynúteného pristátia lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku, pri ktorom bol zadržaný bieloruský novinár Raman Pratasevič. Informoval o tom spravodajský portál Meduza.io



Putin vo svojom vystúpení na medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade vyhlásil, že k tejto kauze sa nechce vyjadrovať. Priznal tiež, že o nej ani veľa nevie. "Chápete, nás sa to vôbec netýka," konštatoval ruský prezident. Dodal, že Rusko zaujíma k vnútropolitickým udalostiam v Bielorusku neutrálne stanovisko. "Je vec bieloruského ľudu," uviedol.



Na margo Prataseviča ruský prezident povedal, že ho nepozná a ani nechce poznať. "Nech si robí, čo chce - nech si bojuje proti režimu (Alexandra) Lukašenka," vyhlásil Putin.



Bielorusi by podľa jeho názoru "mali dostať príležitosť, aby si sami pomaly vyriešili situáciu v krajine". Podľa Putina je "pravda vždy, ako obvykle, niekde uprostred. Preto je lepšie nezasahovať, je lepšie dať ľuďom príležitosť, aby na to prišli sami," zdôraznil.



Putin poznamenal, že vo vzťahoch medzi Ruskou federáciou a Bieloruskom existujú kontroverzné problémy, práce na integrácii však vo všeobecnosti prebiehajú pozitívne a s výsledkami, informovala agentúra TASS.