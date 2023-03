Putin: Rusko a Čína nevytvárajú vojenskú alianciu

Moskva 26. marca (TASR) - Rusko a Čína nevytvárajú vojenskú alianciu a v spojitosti so vzájomnou vojenskou spoluprácou nič neskrývajú. V nedeľu to uviedol ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na ruské médiá.



Putin sa tento týždeň v Moskve stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Obaja lídri v utorok podpísali dokumenty o strategickej spolupráci. V súvislosti s prebiehajúcim konfliktom na Ukrajine zdôraznili, že táto kríza by sa mala urovnať prostredníctvom mierových rokovaní.



"Nevytvárame vojenskú alianciu s Čínou... Áno, máme spoluprácu v oblasti vojensko-technickej súčinnosti, netajíme sa tým. Všetko je transparentné, nie je tam nič tajné," citovala Putinove slová ruská tlačová agentúra Interfax.



Ruský líder zároveň obvinil Spojené štáty a Severoatlantickú alianciu, že začínajú vytvárať novú os. Tá má podľa jeho slov určitú podobnosť s alianciou, ktorú v 30. rokoch 20. storočia vytvorili fašistické režimy Nemecka a Talianska a militaristické Japonsko