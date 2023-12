Putin: Rusko bude buď suverénne, alebo nebude existovať vôbec

Moskva 17. decembra (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin v nedeľu vyhlásil, že Rusko bude buď suverénnou a sebestačnou krajinou alebo nebude existovať vôbec. Urobil tak na zjazde vládnucej strany Jednotné Rusko, informovala agentúra AFP, podľa ktorej ide o Putinov prvý predvolebný prejav, píše TASR.



Putin je pri moci už vyše dve desaťročia, počas ktorých pôsobil štyrikrát vo funckii prezidenta a na krátko aj na pozícii predsedu vlády.



V marcových prezidentských voľbách sa bude uchádzať o znovuzvolenie, ktoré sa očakáva vzhľadom na to, že Putina podporuje štát, štátne médiá a v krajine nie je prítomná relevantná opozícia či prejavy nesúhlasu zo strany verejnosti.



V prípade víťazstva by si Putin udržal moc najmenej do roku 2030 vďaka šesťročnému mandátu. AFP pripomína, že voľby sa uskutočnia po vyše dvoch rokoch od spustenia ruskej invázie na Ukrajinu.



"Musíme si to pamätať, nikdy nezabudnúť a povedať to našim deťom: Rusko bude buď suverénnym, sebestačným štátom, alebo nebude existovať vôbec," povedal Putin počas 21. zjazdu vládnucej strany Jednotné Rusko.



Ako pokračoval, suverenitu - voľne definovaný pojem - plánuje zaradiť medzi päť hlavných priorít svojho piateho funkčného obdobia v úrade prezidenta.



"Rozhodovať budeme jedine my sami, bez akýchkoľvek rád zo zahraničia. Rusko sa nemôže - ako niektoré krajiny - vzdať svojej suverenity" pre krátkodobé materiálne výhody a "stať sa niečím satelitom," zdôraznil Putin a vyslúžil si potlesk od členov Jednotného Ruska.



V prejave tiež obvinil Západ, ktorý sa podľa neho snaží vyvolať nepokoje vo vnútri Ruska. "Takéto taktiky však nefungujú," povedal ruský prezident.



Uviedol tiež, že pre záujmy krajiny je ešte potrebné vykonať veľa práce. Rusko podľa neho totiž čelí "historickým úlohám".



Ako dopĺňa agentúra AFP, všetci politickí oponenti Putina sú buď vo väzení alebo v exile. Moskva navyše zákazala akúkoľvek kritické vyjadrenia v súvislosti s inváziou na Ukrajinu.



Prezidentské voľby sa v Rusku uskutočnia 17. marca, pričom hlasovať bude možné tri dni - od 15. do 17. marca.