Putin: Rusko bude pokračovať vo svojom rozvoji

Moskva 4. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že bez ohľadu na to, "aké to bude ťažké", bude jeho krajina pokračovať vo svojom rozvoji a oznámil posilnenie dopravnej a logistickej infraštruktúry. Zároveň vyzval "susedov Ruska", aby neeskalovali napätie. Moskva si podľa neho plní všetky záväzky. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Voči našim susedom nemáme žiadne zlé úmysly. Preto by som im poradil, aby neeskalovali situáciu a nezavádzali žiadne obmedzenia. Plníme si všetky svoje záväzky a budeme ich plniť aj naďalej," povedal Putin v televíznom prejave pri príležitosti vztyčovania vlajky na novom ruskom trajekte v severnom Rusku. Putin sa na ceremónii nezúčastnil osobne, no jeho slová boli prenášané prostredníctvom televízneho prenosu.



"Všetky naše činy sú vždy reakciou na nejaké nepriateľské akcie namierené voči Ruskej federácii," dodal šéf Kremľa. Putin tvrdí, že jeho krajina bude pokračovať v rozvoji a posilní svoju dopravnú a logistickú infraštruktúru.



Jeho slová zazneli osem dní potom, ako 24. februára nariadil inváziu na Ukrajinu, ktorú on a ďalší ruskí predstavitelia nazývajú "špeciálnou vojenskou operáciu". Jej cieľom má byť podľa Kremľa "demilitarizácia" a "denacifikácia" Ukrajiny.



Väčšina medzinárodného spoločenstva napadnutie Ukrajiny odsúdila. Európska únia, Spojené štáty a ďalšie krajiny uvalili voči Rusku ekonomické sankcie. Kurz ruského rubľa vo štvrtok zaznamenal nové historické minimum oproti doláru aj euru.