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Putin: Rusko bude reagovať na štátny terorizmus Ukrajiny
Tvrdenia o ruských územných ziskoch sú v rozpore s hodnoteniami ukrajinských a západných pozorovateľov, ktorí v poslednom období hovorili o spomalení ruského postupu.
Autor TASR
Kyjev/Biškek 2. septembra (dpa) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo video vyhlásení varoval v utorok večer letecké spoločnosti a poisťovne, že ruské nebo zablokovala prítomnosť ukrajinských dronov. Ruský prezident Vladimir Putin na tlačovej konferencii v kirgizskej metropole Biškek reagoval vyhlásením, že ide o „štátny terorizmus“, na ktorý bude Rusko reagovať. TASR o tom píše podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„Dnes chceme varovať každú leteckú spoločnosť, ktorá využíva ruský vzdušný priestor, každú poisťovňu, každého, kto stále využíva kľúčové ruské letiská: ruské nebo sa stáva úplne nebezpečným,“ povedal Zelenskyj vo video prejave.
„Hoci to ruské úrady riadne neoznamujú, ruský vzdušný priestor sa v podstate uzavrie. Vojna, ktorú začalo Rusko, uzatvára jeho vlastnú oblohu,“ dodal Zelenskyj.
Potvrdil aj správy médií, podľa ktorých USA požiadali o pozastavenie dronových útokov na Moskvu a Petrohrad minulý týždeň v utorok, stredu a vo štvrtok. V tom čase neohlásene navštívil Moskvu riaditeľ CIA John Ratcliffe.
Putin poukázal v Biškeku na to, že Kyjev žiada Moskvu o obnovenie rokovaní a usiluje sa o osobné stretnutia. V tejto súvislosti však vyhlásil, že Rusko nebude rokovať s „teroristami“ a rokovania sprostredkované USA sú podľa neho pozastavené.
Na otázku, prečo Moskva nepoužila vojenskú silu na likvidáciu ukrajinského vedenia v Kyjeve, Putin odpovedal, že Rusko bude v budúcnosti potrebovať partnerov na rokovania.
Putin v Biškeku tiež povedal, že ruské sily postupujú na Ukrajine čoraz rýchlejšie a priblížili sa na vzdialenosť niekoľkých kilometrov k mestám Slovjansk, Kramatorsk a Družkivka v Doneckej oblasti. Podľa neho znovu ovládli Sviatohirsk a v meste Dobropillja už vedú pouličné boje, uviedla DPA.
Tvrdenia o ruských územných ziskoch sú v rozpore s hodnoteniami ukrajinských a západných pozorovateľov, ktorí v poslednom období hovorili o spomalení ruského postupu.
„Dnes chceme varovať každú leteckú spoločnosť, ktorá využíva ruský vzdušný priestor, každú poisťovňu, každého, kto stále využíva kľúčové ruské letiská: ruské nebo sa stáva úplne nebezpečným,“ povedal Zelenskyj vo video prejave.
„Hoci to ruské úrady riadne neoznamujú, ruský vzdušný priestor sa v podstate uzavrie. Vojna, ktorú začalo Rusko, uzatvára jeho vlastnú oblohu,“ dodal Zelenskyj.
Potvrdil aj správy médií, podľa ktorých USA požiadali o pozastavenie dronových útokov na Moskvu a Petrohrad minulý týždeň v utorok, stredu a vo štvrtok. V tom čase neohlásene navštívil Moskvu riaditeľ CIA John Ratcliffe.
Putin poukázal v Biškeku na to, že Kyjev žiada Moskvu o obnovenie rokovaní a usiluje sa o osobné stretnutia. V tejto súvislosti však vyhlásil, že Rusko nebude rokovať s „teroristami“ a rokovania sprostredkované USA sú podľa neho pozastavené.
Na otázku, prečo Moskva nepoužila vojenskú silu na likvidáciu ukrajinského vedenia v Kyjeve, Putin odpovedal, že Rusko bude v budúcnosti potrebovať partnerov na rokovania.
Putin v Biškeku tiež povedal, že ruské sily postupujú na Ukrajine čoraz rýchlejšie a priblížili sa na vzdialenosť niekoľkých kilometrov k mestám Slovjansk, Kramatorsk a Družkivka v Doneckej oblasti. Podľa neho znovu ovládli Sviatohirsk a v meste Dobropillja už vedú pouličné boje, uviedla DPA.
Tvrdenia o ruských územných ziskoch sú v rozpore s hodnoteniami ukrajinských a západných pozorovateľov, ktorí v poslednom období hovorili o spomalení ruského postupu.