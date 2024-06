Putin: Rusko bude rozvíjať jadrové zbrane ako záruku rovnováhy síl

Moskva 21. júna (TASR) - Rusko bude naďalej rozvíjať svoj arzenál jadrových zbraní ako odstrašujúci prostriedok a vojakom bojujúcim na Ukrajine poskytne najmodernejšie zbrane a bezpilotné lietadlá. V piatok to vyhlásil šéf Kremľa Vladimir Putin, informuje TASR agentúra Reuters.



Putin hovoril o jadrových zbraniach počas ceremónie v Kremli, na ktorej sa zúčastnili absolventi vojenských, policajných a spravodajských akadémií.



"Plánujeme ďalej rozvíjať jadrovú triádu ako záruku strategického odstrašenia a zachovania rovnováhy síl vo svete," uviedol ruský prezident. Jadrová triáda je odkazom na ruské jadrové zbrane odpaľované zo zeme, vzduchu a mora.



Šéf Kremľa ešte vo štvrtok zopakoval, že zvažuje prehodnotenie ruskej doktríny o používaní jadrových zbraní. Súčasná stanovuje, že Moskva môže použiť jadrové zbrane len v dvoch prípadoch – pri jadrovom útoku na Rusko alebo pri útoku konvenčnými zbraňami, ktorý by ohrozoval samotnú existenciu krajiny.



Rusko podľa Putina uvažuje o zmene, pretože jej potenciálni nepriatelia pracujú na "nových prvkoch" súvisiacich so znížením prahu pre použitie jadrových zbraní.



Rusko a Spojené štáty vlastnia spolu približne 90 percent všetkých nukleárnych zbraní na svete a Rusko podľa expertov disponuje najväčšími zásobami jadrových zbraní - má vyše 5500 jadrových hlavíc.