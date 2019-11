Putin: Rusko buduje obranný potenciál, ale zasadzuje sa za odzbrojenie

Moskva 6. novembra (TASR) - Rusko bude naďalej budovať svoj obranný potenciál, je však pripravené urobiť všetko pre to, aby podnietilo proces odzbrojenia vo svete. Podľa agentúry TASS to v stredu vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, keď v moskovskom Kremli prijal skupinu vysokopostavených dôstojníkov a prokurátorov.



Putin uviedol, že Rusko má jedinečné zbrane, ale nebude sa nimi vyhrážať. Dodal, že jeho krajina buduje svoj obranný potenciál, ale je pripravená urobiť všetko pre odzbrojenie vo svete.



Ruský prezident vyzdvihol, že ruská armáda a námorníctvo preukázali svoju vysokú bojovú pripravenosť.



"Máme v pláne uviesť do pohotovosti systémy nadzvukových, laserových a iných moderných zbraní, ktoré ostatné krajiny zatiaľ nemajú," priblížil šéf Kremľa.



Zdôraznil, že Rusko sa nikomu nechce vojensky vyhrážať. "Naopak, sme pripravení urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme posunuli proces odzbrojenia aj s ohľadom na naše najnovšie zbrojné systémy," uviedol Putin. Vyhlásil, že úlohou týchto moderných systémov "je iba zaručiť bezpečnosť vzhľadom na rastúce hrozby" voči Rusku.