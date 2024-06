Putin: Rusko by malo obnoviť výrobu rakiet krátkeho a stredného doletu

Moskva 28. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok na zasadnutí Bezpečnostnej rady Ruskej federácie vyhlásil, že krajina by mala obnoviť výrobu rakiet krátkeho a stredného doletu odpaľovaných z pozemných zariadení a schopných niesť jadrové zbrane. Argumentoval, že Spojené štáty rozmiestnili takéto rakety v Európe a Ázii. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP.



"Zdá sa, že musíme začať vyrábať tieto úderné systémy a potom na základe aktuálnej situácie rozhodnúť o tom, kde ich - ak to bude potrebné na zaistenie našej bezpečnosti - umiestnime," povedal Putin, pričom mal podľa AFP na mysli rakety s doletom 500 až 5500 kilometrov, ktoré boli zakázané na základe dohody z roku 1987. Spojené štáty v roku 2019 od dohody odstúpili s odvolaním sa na porušovanie zmluvy zo strany Ruska. Kremeľ toto obvinenie odmietol.



Rusko následne zaviedlo jednostranné moratórium na vývoj rakiet, ktoré dovtedajšia zmluva zakazovala.



Prezident Ruska v piatok uviedol, že USA tieto raketové systémy vyrábajú a už ich aj priviezli do Európy na cvičenia do Dánska. "Nedávno bolo oznámené, že sú na Filipínach. Nie je známe, či odtiaľ rakety vyviezli alebo nie," povedal ruský prezident a dodal, že Rusko je nútené reagovať.



V posledných rokoch bolo vypovedaných niekoľko zbrojných zmlúv medzi Ruskom a USA, ktorých cieľom bolo obmedziť preteky v jadrovom zbrojení a zmierniť napätie v čase vrcholiacej rivality superveľmocí, pripomína Reuters.



Minulý rok Rusko pozastavilo svoju účasť na zmluve o jadrovom ozbrojení New START, ktorá bola posledným paktom o jadrových zbraniach medzi týmito dvoma krajinami.



Spojené štáty dodali Ukrajine rakety kratšieho doletu na podporu v boji proti Rusku. Taktiež čiastočne zrušili pre Ukrajinu zákaz používať tieto zbrane proti cieľom na území Ruska, na čo Moskva reagovala varovaním pred potenciálne nebezpečnou eskaláciou.