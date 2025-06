Putin: Rusko by mohlo sprostredkovať dohodu medzi Izraelom a Iránom

Petrohrad 19. júna (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin ponúkol pomoc pri sprostredkovaní ukončenia konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Na stretnutí s novinármi z popredných zahraničných tlačových agentúr, ktoré v rámci Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade (SPIEF) zorganizovala ruská štátna agentúra TASS, Putin vo štvrtok poznamenal, že „je to chúlostivá otázka“, ale podľa jeho názoru sa dá nájsť riešenie. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AP a AFP.



Na otázku, ako by Rusko zareagovalo, keby Izrael zabil najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, Putin odmietol odpovedať s tým, že „o takejto možnosti nechce ani diskutovať“.



Svoje návrhy Moskva predložila Iránu, Izraelu a USA. „Nikomu nič nevnucujeme; jednoducho hovoríme o tom, aké vidíme možné východisko zo situácie. Rozhodnutie je však, samozrejme, na politickom vedení všetkých týchto krajín, predovšetkým Iránu a Izraela,“ povedal šéf Kremľa.



Putin pripomenul, že Rusko pomohlo Iránu dokončiť výstavbu jadrovej elektrárne pri meste Búšehr, kde je v prevádzke zatiaľ jeden zo štyroch plánovaných reaktorov, a v súčasnosti pracuje na výstavbe ďalších dvoch reaktorov.



„Práce prebiehajú a naši špecialisti sú na mieste. Je to viac ako 200 ľudí. S izraelskou vládou sme sa dohodli, že ich bezpečnosť bude zaistená,“ konštatoval. Povedal tiež, že Rusko by mohlo pokračovať v spolupráci s Iránom na jeho civilnom jadrovom programe a „zabezpečiť jeho záujmy v tejto oblasti“.



Rusko prehĺbilo vojenské väzby s Iránom po tom, ako ruské sily vpadli vo februári 2022 na Ukrajinu, a v januári podpísalo s Teheránom rozsiahlu dohodu o strategickom partnerstve. Kyjev a jeho spojenci obviňujú Irán z dodávok dronov a rakiet krátkeho doletu Rusku. Putin však v Petrohrade povedal, že Irán od spustenia útokov Izraela nepožiadal o vojenskú pomoc, píše AFP.



Rusko sa už desaťročia snaží udržiavať dobré vzťahy s Izraelom, kde žije veľká komunita ruského pôvodu, ako aj s s Iránom, s ktorým si vybudovalo silné hospodárske a vojenské väzby. Útok na Ukrajinu a vojna v Pásme Gaze však tradične dobré vzťahy Moskvy s Izraelom narušili.