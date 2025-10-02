< sekcia Zahraničie
Putin: Rusko chce obnoviť vzťahy s USA, Európa ide hystericky zbrojiť
Putin v prejave na zasadnutí Valdajského diskusného klubu ocenil prístup súčasnej americkej administratívy, ktorý je podľa neho racionálny a v súlade so záujmami USA.
Moskva 2. októbra (TASR) - Rusko sa usiluje o obnovenie vzťahov so Spojenými štátmi v plnom rozsahu, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok na zasadnutí Valdajského diskusného klubu v Soči. Medzi Moskvou a Washingtonom je podľa neho veľa rozdielov, ale tie sú medzi veľmocami prirodzené. Putin zároveň označil za nezmysel tvrdenia, že Rusko sa chystá napadnúť Severoatlantickú alianciu. Avizoval tiež, že Rusko rýchlo zareaguje na provokácie Európy, ktorá sa podľa neho v dôsledku planej hystérie militarizuje. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Na margo vzťahov so Spojenými štátmi Putin pripustil, že majú odlišné názory na mnohé veci. „Naše názory na mnohé globálne otázky sa rozchádzajú. Najdôležitejšie však je, ako tieto nezhody vyriešiť a do akej miery ich možno vyriešiť mierovou cestou,“ uviedol Putin.
Jeho hovorca Dmitrij Peskov nedávno povedal, že zbližovanie Ruska a USA v uplynulých mesiacoch neprinieslo takmer žiadne výsledky. Americký prezident Donald Trump opakovane vyjadril nespokojnosť s prístupom Putina, s ktorým osobne rokoval v polovici augusta na Aljaške, k vojne na Ukrajine. Nedávno označil Rusko za „papierového tigra“, pretože má podľa neho vážne ekonomické problémy a ak by malo skutočne silnú armádu, na Ukrajine by bolo zvíťazilo v priebehu týždňa.
Putin v prejave na zasadnutí Valdajského diskusného klubu ocenil prístup súčasnej americkej administratívy, ktorý je podľa neho racionálny a v súlade so záujmami USA. Trumpovi dal za pravdu v presvedčení, že keby bol prezidentom Spojených štátov Trump, a nie Joe Biden, Rusko by Ukrajinu vo februári 2022 nenapadlo.
Šéf Kremľa podľa Reuters odmietol myšlienku, že Rusko by jedného dňa mohlo zaútočiť na niektorého člena NATO, a obvinil „vládnucu elitu zjednotenej Európy“ z podnecovania hystérie z bezprostredne hroziacej vojny. „Opakujú tento nezmysel, túto mantru znova a znova,“ uviedol.
Moskva podľa neho pozorne sleduje čoraz väčšiu militarizáciu Európy. „Odvetné opatrenia Ruska na seba nenechajú dlho čakať. Reakcia na takéto hrozby bude veľmi výrazná. Rusko nikdy nepreukáže slabosť ani nerozhodnosť,“ vyhlásil.
„Úprimne, chcem len povedať: upokojte sa, spite pokojne a starajte sa o svoje vlastné problémy. Stačí sa pozrieť na to, čo sa deje v uliciach európskych miest,“ odkázal ruský prezident.
