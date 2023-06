Putin: Rusko čoskoro nasadí do výzbroje balistické rakety Sarmat

Moskva 21. júna (TASR) - Moskva čoskoro nasadí do bojovej služby medzikontinentálnu balistickú raketu novej generácie Sarmat, ktorá je schopná niesť desať a viac jadrových hlavíc. Uviedol to v stredu ruský prezident Vladimir Putin. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



V príhovore k čerstvým absolventom vojenských akadémií zdôraznil dôležitosť ruskej jadrovej "triády", teda schopnosť jadrového útoku z pevniny, mora a zo vzduchu. Podľa Putina "je kľúčovou zárukou ruskej vojenskej bezpečnosti a svetovej stability.



Už približne polovica jednotiek a formácii ruských strategických raketových síl je podľa prezidenta vybavená najnovšími mobilnými systémami Jars. Dodal, že ruská armáda je "prezbrojovaná modernými raketovými systémami s hypersonickou hlavicou Avangard".



Prvé odpaľovacie zariadenia rakiet Sarmat budú uvedené do bojovej služby "v blízkej budúcnosti", avizoval Putin.



Absolventom sa prihovoril aj minister obrany Sergej Šojgu. Povedal im, že "kolektívny Západ" vedie proti Rusku "skutočnú vojnu".



Putin od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu viackrát pohrozil, že Rusko je pripravené použiť všetky dostupné prostriedky vrátane jadrových zbraní na obranu svojej územnej celistvosti. Vlani povedal, že pod ruský jadrový dáždnik patria aj anektované časti ukrajinského územia.



Ukrajinská armáda v súčasnosti vedie protiofenzívu na oslobodenie Ruskom okupovaného územia. Šéf Kremľa tvrdí, že nemá šancu na úspech a Moskva preto nemá potrebu uchýliť sa k použitiu jadrových zbraní.



Superťažká medzikontinentálna balistická raketa novej generácie Sarmat dokáže podľa Moskvy zasiahnuť ciele vzdialené až 18.000 kilometrov.