Putin: Rusko ešte nedosiahlo vrchol svojho historického vývinu

Moskva 14. februára (TASR) - Ruský národ je relatívne mladý a ešte nedosiahol vrchol svojho historického vývinu. Vyhlásil to v nedeľu ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí so šéfmi ruských spravodajských médií.



"Rusko ešte nedosiahlo svoj vrchol; sme v pohybe - v pohybe vývoja," vyhlásil Putin, citovaný tlačovou agentúrou TASS.



V zostrihu zo stretnutia, odvysielanom v nedeľu spravodajskou stanicou Rossija-24, Putin uviedol, že podporuje teóriu, že každá spoločnosť prechádza vývojovými fázami, vrcholmi a rozpadmi. Putin povedal, že podporuje teóriu, podľa ktorej každá spoločnosť prechádza fázami vývoja, rozkvetu a úpadku.



Prezident pripustil, že krajina, ktorá prešla ťažkými obdobiami v 90. rokoch a začiatkom bimilénia, má stále "veľa problémov", ale "na rozdiel od iných štátov, ktoré už starnú alebo rýchlo starnú, sme relatívne mladý národ", dodal šéf Kremľa.



Podľa jeho slov vplyv Ruska v post-sovietskom priestore narastá, a Západ využije svoje možnosti a mocenské záujmy na to, aby tomu čelil. "Toto spôsobuje znepokojenie (medzi západnými silami), a práve tu sa nás pokúsia stiahnuť späť," vyhlásil ruský prezident.