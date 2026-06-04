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Putin: Rusko je ochotné ukončiť vojnu diplomaciou
Ruský líder odmietol myšlienku, že ako sprostredkovatelia mierových rokovaní by mohli pôsobiť členské štáty Európskej únie, pretože ich nepovažuje za neutrálne.
Autor TASR
Petrohrad 4. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že Moskva dokáže poraziť Kyjev na bojisku, ak to bude potrebné. Zároveň však zdôraznil, že je pripravený ukončiť vojnu diplomatickou cestou a prijať kompromisy, na ktorých sa podľa vlastných slov dohodol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a AP.
Šéf Kremľa počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF) pripomenul, že vojna sa môže skončiť až vtedy, keď sa Ukrajina vzdá zvyšku svojho východného regiónu Donbas, ktorý Rusko ešte nekontroluje. „Ofenzíva pokračuje každý deň. V súčasnosti má Ruská federácia plnú kontrolu nad Luhanskou ľudovou republikou - 100 percent. A pod svoju správu získala viac ako 85 percent územia Doneckej ľudovej republiky,“ tvrdil Putin.
„Sme pripravení a ochotní uzavrieť dohodu s Ukrajinou prostredníctvom mierových prostriedkov. Špecificky na základe toho, o čom sme rokovali na stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom v Anchorage. Rusko prijíma kompromisy, o ktorých sme diskutovali v Anchorage. Ukrajina musí takisto prijať tieto kompromisy. Potom sa konflikt môže rýchlo a prirodzene uzavrieť,“ skonštatoval.
Ruský líder odmietol myšlienku, že ako sprostredkovatelia mierových rokovaní by mohli pôsobiť členské štáty Európskej únie, pretože ich nepovažuje za neutrálne. Zdôraznil, že potenciálnym sprostredkovateľom musia dôverovať obe strany. „Ako by Rusko mohlo dôverovať ľuďom, ktorí celé roky opakujú, že je potrebné spôsobiť strategickú prehru Ruska,“ uviedol prezident.
Putin takisto vyhlásil, že „vlastenectvo a vôľa ruského ľudu“ zaistia naplnenie cieľov, ktoré si Moskva stanovila na Ukrajine. „Ruské jednotky postupujú po celej línii kontaktu,“ dodal prezident.
Šéf Kremľa počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF) pripomenul, že vojna sa môže skončiť až vtedy, keď sa Ukrajina vzdá zvyšku svojho východného regiónu Donbas, ktorý Rusko ešte nekontroluje. „Ofenzíva pokračuje každý deň. V súčasnosti má Ruská federácia plnú kontrolu nad Luhanskou ľudovou republikou - 100 percent. A pod svoju správu získala viac ako 85 percent územia Doneckej ľudovej republiky,“ tvrdil Putin.
„Sme pripravení a ochotní uzavrieť dohodu s Ukrajinou prostredníctvom mierových prostriedkov. Špecificky na základe toho, o čom sme rokovali na stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom v Anchorage. Rusko prijíma kompromisy, o ktorých sme diskutovali v Anchorage. Ukrajina musí takisto prijať tieto kompromisy. Potom sa konflikt môže rýchlo a prirodzene uzavrieť,“ skonštatoval.
Ruský líder odmietol myšlienku, že ako sprostredkovatelia mierových rokovaní by mohli pôsobiť členské štáty Európskej únie, pretože ich nepovažuje za neutrálne. Zdôraznil, že potenciálnym sprostredkovateľom musia dôverovať obe strany. „Ako by Rusko mohlo dôverovať ľuďom, ktorí celé roky opakujú, že je potrebné spôsobiť strategickú prehru Ruska,“ uviedol prezident.
Putin takisto vyhlásil, že „vlastenectvo a vôľa ruského ľudu“ zaistia naplnenie cieľov, ktoré si Moskva stanovila na Ukrajine. „Ruské jednotky postupujú po celej línii kontaktu,“ dodal prezident.