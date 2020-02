Putin: Rusko je pripravené na dialóg s USA o kontrole zbraní

Moskva 5. februára (TASR) - Rusko je pripravené viesť so Spojenými štátmi zmysluplný dialóg o kontrole zbraní a boji proti terorizmu, uviedol na stredajšom slávnostnom preberaní poverovacích listín od 23 veľvyslancov v Kremli ruský prezident Vladimir Putin.



"Sme pripravení na zmysluplný dialóg s americkou stranou vrátane kontroly zbraní a strategickej stability, boja proti terorizmu a mierového riešenia regionálnych kríz," citovala šéfa Kremľa agentúra TASS.



Podľa Putina je celkom zrejmé, že "návrat bilaterálnej spolupráce na normálnu a konštruktívnu cestu je v záujme Ruska, Spojených štátov a celého sveta".



"Mier a globálna bezpečnosť do veľkej miery závisia od stavu vzťahov medzi Ruskom a USA a od ich stability a predvídateľnosti... Sme si istí, že tieto vzťahy musia vychádzať zo zásad rovnosti, rešpektovania zvrchovanosti a vzájomného nezasahovania do vnútorných záležitostí," konštatoval Putin.



Ku vzťahom medzi Moskvou a Londýnom uviedol, že súčasný stav "sotva uspokojí obe strany. Sme presvedčení, že obnovenie vzájomne zdvorilého dialógu, posilnenie obchodnej a hospodárskej výmeny a budovanie kultúrnych a humanitárnych kontaktov zodpovedá spoločným záujmom. A sme na to pripravení".



Ruský prezident sa okrem iného vyjadril aj k situácii v Iraku: "Rusko sa systematicky usiluje o zachovanie zvrchovanosti a územnej celistvosti Iraku. Poskytujeme aktívnu pomoc pri riešení bezpečnostných problémov."



Podľa Putina Rusko trvá na tom, že "úlohy vnútornej politickej stabilizácie v Iraku by sa mali riešiť prostredníctvom širokého národného dialógu na základe rešpektovania záujmov všetkých občanov bez ohľadu na ich ideológiu, etnickú príslušnosť alebo náboženstvo".