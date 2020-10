Putin:Rusko je pripravené nerozmiestniť rakety 9M729 v európskej časti

Moskva 26. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok oznámil pripravenosť svojej krajiny nerozmiestňovať rakety 9M729 Novator v európskej časti Ruska. Upozornil však, že je to možné jedine za podmienky, že recipročné kroky podniknú aj členské štáty NATO a nerozmiestnia v Európe rakety a strely zakázané Zmluvou o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF).



V tejto súvislosti Putin navrhol zvážiť zavedenie rôznych overovacích opatrení, ktoré by sa týkali systémov Aegis Ashore s odpaľovacími zariadeniami MK-41 na základniach v USA a NATO v Európe a ruských rakiet 9M729 na ruských vojenských zariadeniach v Kaliningradskej oblasti.



Putin vo svojom vyhlásení podľa agentúry TASS zopakoval, že Rusko naďalej trvá na tom, že rakety 9M729 spĺňajú požiadavky predtým platnej Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF).



Spojené štáty však už dávnejšie opakovane tvrdili, že tieto ruské rakety porušujú vypovedanú dohodu INF.



Ruský prezident podľa agentúry TASS potvrdil aj oddanosť moratóriu na rozmiestnenie rakiet stredného a dlhého doletu v Európe a ďalších regiónoch. Putin s týmto návrhom prišiel vlani na jeseň.



Putin vtedy oznámil, že Rusko neplánuje rozmiestňovať zbrane, na ktoré sa vzťahuje zmluva o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF), do Európy a ďalších regiónov, ak sa toho zdržia aj Spojené štáty.



V pondelok Putin vyhlásil, že túto výzvu adresovanú NATO považuje aj naďalej za relevantnú.



Odstúpenie Spojených štátov od INF považuje Putin za vážnu chybu, ktorá zvyšuje riziko rozpútania pretekov v zbrojení a zvyšuje konfrontačný potenciál.



Rusko a USA potvrdili právny zánik zmluvy INF začiatkom augusta roku 2019. Zmluva bola v platnosti od roku 1987. Dohodu oficiálne vypovedali oba štáty, ktoré sa navzájom obviňujú z toho, že ju porušujú. Zmluva výrazne obmedzovala jadrové arzenály oboch krajín.



Koniec zmluvy INF znamená, že medzi Ruskom a USA zostáva v platnosti už len jedna odzbrojovacia dohoda – zmluva START o strategických útočných zbraniach. Vypršať má vo februári budúceho roku.