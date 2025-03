Putin: Rusko má na ukrajinskom fronte „strategickú iniciatívu“

Moskva 28. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že ruské sily majú „strategickú iniciatívu“ na ukrajinskom fronte a ukrajinské jednotky by mohli „doraziť“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Putin v piatok v meste Murmansk na severozápade Ruska povedal, že ruské sily majú „na celej frontovej línii strategickú iniciatívu“.



„Existujú dôvody veriť, že ich dorazíme,“ vyhlásil šéf Kremľa. Ukrajinský ľud by podľa Putina „mal sám pochopiť, čo sa deje“.



Zároveň povedal, že v súvislosti s úsilím o ukončení konfliktu by mohli byť partnermi na spoluprácu okrem Spojených štátov aj Čína, India, Brazília, Južná Afrika, Severná Kórea a všetky krajiny zoskupenia BRICS, píše agentúra Jonhap.



Počas štvrtkového stretnutia s ruskými vojakmi na základni jadrových ponoriek v Archangeľsku Putin navrhol, aby Ukrajina prešla pod „dočasnú správu“ Organizácie Spojených národov s cieľom usporiadať na jej území „demokratické“ voľby, aby tak o mierovej dohode bolo možné rokovať už s novým vedením.



Putin tvrdí, že myšlienka prechodnej správy „bola už niekoľkokrát použitá“ v rámci OSN, pričom pripomenul najmä prípad Východného Timoru v roku 1999, píše AFP.



Ruský prezident sa tak vyjadril po tom, čo sa európski lídri v rámci tzv. koalície ochotných vo štvrtok stretli v Paríži s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý hostil summit, povedal, že Francúzsko a Británia pripravujú plány na vytvorenie „uisťovacích síl“ na Ukrajine po ukončení bojov. Členovia takýchto síl podľa Macrona nebudú mierovými silami nasadenými na frontovej línii ani žiadnou náhradou ukrajinskej armády. Ich cieľom bude odradiť Rusko od ďalšej agresie.