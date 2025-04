Putin: Rusko má napriek zvýšeniu výroby nedostatok určitých zbraní

Moskva 23. apríla (TASR) - Ruské ozbrojené sily majú stále nedostatok určitých typov zbraní vrátane bezpilotných lietadiel, a to aj napriek značnému zvýšeniu produkcie, povedal v stredu ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Takmer všetky zbrojné podniky vlani splnili svoje objednávky v plnej miere, oznámil Putin na zasadnutí štátnej vojensko-priemyselnej komisie. Spomenul, že výroba zbraní, komunikačných, prieskumných a elektronických bojových systémov sa v minulom roku viac než zdvojnásobila.



„(Ruskí) vojaci dostali viac ako 4000 kusov obrnených zbraní, 180 stíhacích lietadiel a vrtuľníkov a viac než 1,5 milióna dronov rôznych typov,“ povedal šéf Kremľa. Vyrobených bolo aj približne 4000 FPV dronov - ľahkých modelov určených na presné cielenie.



"Týchto zbraní stále nie je dosť. Nie je ich dosť," podotkol Putin a súčasne vyjadril presvedčenie, že všetky plány na zvýšenie výroby potrebného vybavenia, osobitne bezpilotných lietadiel, sa určite naplnia. „Na fronte ich už netrpezlivo očakávajú,“ dodal.



Jeho vyjadrenia podľa Reuters naznačujú, že Rusko má v úmysle v štvrtom roku vojny proti Ukrajine ďalej zvyšovať vojenskú výrobu, a to aj v čase, keď rokuje so Spojenými štátmi o možnostiach ukončenia tohto konfliktu.



Moskva od začiatku svojej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 uviedla ruské obranné závody do stavu nepretržitej výroby, napísal Reuters. Podľa agentúry tiež získala veľké množstvo vojenského vybavenia, ako sú drony, strely a raketové systémy, od iných krajín vrátane Iránu a Severnej Kórey.