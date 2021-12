Putin: Rusko má právo brániť svoju bezpečnosť

Moskva 8. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu uviedol, že Moskva si vyhradzuje právo "brániť svoju bezpečnosť". Tieto slová šéfa Kremľa zazneli počas prvého verejného vystúpenia, odkedy Putin v utorok virtuálne rokoval s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Informovala o tom agentúra AFP.



Počas utorňajšieho summitu Biden varoval Putina pred "silnou" ekonomickou reakciou Západu, ak Moskva zaútočí na svojho suseda.



"Rusko má mierovú zahraničnú politiku, ale má právo brániť svoju bezpečnosť," povedal Putin na okraj tlačovej konferencie s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom.



Prezident Ruskej federácie podľa AFP odmietol povedať, či plánuje presunúť jednotky zhromaždené na ukrajinskej hranici ďalej na západ. Na druhej strane však vyhlásil, že sa nebude nečinne prizerať približovaniu sa Severoatlantickej aliancie (NATO) smerom k Rusku.



"Perspektíva možného prijatia Ukrajiny do NATO nás môže znepokojovať, pretože po tomto kroku bude nepochybne nasledovať rozmiestnenie vojenských kontingentov, základní a zbraní, ktoré nás ohrozujú," povedal Putin.



Prezident zdôraznil, že rozširovanie NATO smerom na východ je pre Rusko "veľmi citlivou" otázkou.



"Je to jedna z kľúčových otázok pri zachovaní bezpečnosti Ruska... Verejne sme o tom hovorili a varovali sme našich partnerov, že pre nás je (rozširovanie NATO) neprijateľné," povedal šéf Kremľa.



AFP pripomenula, že Putin v utorok Bidenovi počas virtuálneho rokovania povedal, že Moskva žiada od Západu záruky, že Ukrajina nevstúpi do NATO. Putin označil rozhovory so šéfom Bieleho domu ako "konštruktívne" a uviedol, že obaja lídri budú pokračovať v dialógu.