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Putin: Rusko musí posilniť svoju protivzdušnú obranu
AFP pripomína, že tempo ruského postupu sa od konca roka 2025 spomalilo a najnovšie údaje ukazujú, že Ukrajina už druhý mesiac po sebe získala späť viac územia, ako stratila.
Autor TASR
Petrohrad 4. júna (TASR) - Rusko musí posilniť svoju protivzdušnú obranu, uviedol prezident Vladimir Putin vo štvrtok počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF). V stredu druhé najväčšie ruské mesto zasiahli ukrajinské drony. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Rusko disponuje systémom protivzdušnej obrany. Áno, musíme ho zdokonaliť. Áno, musíme ho posilniť. A urobíme to,“ povedal ruský prezident počas rozhovoru so zahraničnými novinármi.
Zdôraznil, že Rusko zvažuje väčšie použitie svojej hypersonickej rakety Orešnik proti mestám na Ukrajine a uviedol, že táto zbraň zatiaľ ešte nebola naplno využitá. Rusko doteraz touto raketou na Ukrajinu útočilo najmenej trikrát. Putin opakovane deklaruje, že Orešnik je schopný niesť jadrové hlavice.
Na otázku, či sa ruská ofenzíva proti Ukrajine stala „strategickou katastrofou“, Putin odpovedal, že Rusko postupuje po celej frontovej línii. „Sme absolútne pripravení a ochotní dosiahnuť dohodu s Ukrajinou mierovými prostriedkami,“ dodal.
AFP pripomína, že tempo ruského postupu sa od konca roka 2025 spomalilo a najnovšie údaje ukazujú, že Ukrajina už druhý mesiac po sebe získala späť viac územia, ako stratila.
„Rusko disponuje systémom protivzdušnej obrany. Áno, musíme ho zdokonaliť. Áno, musíme ho posilniť. A urobíme to,“ povedal ruský prezident počas rozhovoru so zahraničnými novinármi.
Zdôraznil, že Rusko zvažuje väčšie použitie svojej hypersonickej rakety Orešnik proti mestám na Ukrajine a uviedol, že táto zbraň zatiaľ ešte nebola naplno využitá. Rusko doteraz touto raketou na Ukrajinu útočilo najmenej trikrát. Putin opakovane deklaruje, že Orešnik je schopný niesť jadrové hlavice.
Na otázku, či sa ruská ofenzíva proti Ukrajine stala „strategickou katastrofou“, Putin odpovedal, že Rusko postupuje po celej frontovej línii. „Sme absolútne pripravení a ochotní dosiahnuť dohodu s Ukrajinou mierovými prostriedkami,“ dodal.
AFP pripomína, že tempo ruského postupu sa od konca roka 2025 spomalilo a najnovšie údaje ukazujú, že Ukrajina už druhý mesiac po sebe získala späť viac územia, ako stratila.