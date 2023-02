Rusko na Ukrajine bojuje za svoje historické územia, vyhlásil Putin

Moskva 22. februára (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že Rusko bojuje na Ukrajine za svoje "historické územia". Uviedol to na štátom organizovanom zhromaždení v Moskve, ktoré sa oficiálne konalo pri príležitosti štátneho sviatku - Dňa obrancov vlasti -, pripadajúceho na 23. februára. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Od velenia armády som práve počul, že práve teraz prebiehajú boje o naše historické územia a o náš ľud," povedal Putin v krátkom prejave pred tisíckami ľudí mávajúcimi ruskými vlajkami na moskovskom štadióne Lužniki. Vyzdvihol tiež ruských vojakov, ktorí podľa neho na Ukrajine "hrdinsky a odvážne" bojujú.



Na štadióne sa konal aj koncert. Jeho súčasťou boli ďalšie vlastenecké vystúpenia ruských osobností.



"Západné krajiny sú spolupáchateľmi vojnových zločinov na Ukrajine," uviedol vo svojom príhovore Kremľom dosadený líder tzv. Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin.



Organizátori podujatia na pódium priviedli aj ukrajinské deti z Donbasu a z mesta Mariupol, ktoré padlo do rúk ruskej armády po dlhom obliehaní.



Agentúra AFP pripomína, že ukrajinskí predstavitelia opakovane obviňujú Moskvu z unášania detí z okupovaných ukrajinských území do Ruska. Moksva tieto obvinenia popiera a tvrdí, že ide o legálne adopcie.