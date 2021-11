Putin: Rusko nemá nič spoločné s krízou v bielorusko-poľskom pohraničí

Moskva 13. novembra (TASR) - Moskva nemá nič spoločné s migračnou krízou na bielorusko-poľských štátnych hraniciach, povedal ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore vysielanom spravodajskou stanicou Rossija-24. Informuje o tom agentúra AFP.



"Chcem, aby to každý vedel. Nemáme s tým nič spoločné," zdôraznil šéf Kremľa. Z Poľska i z krajín západnej Európy sa totiž ozývajú kritické hlasy, že tisíce migrantov hromadne prichádzajúcich na východné hranice Európskej únie tam zámerne posiela Moskva v súčinnosti s Minskom, vysvetľuje AFP.



Putin v rozhovore ďalej uviedol, že ak túto krízu – v rámci ktorej zostali v pohraničí uviaznuté stovky migrantov, predovšetkým z Blízkeho východu – chcú európski lídri vyriešiť, musia rokovať s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom.



"Ako som to ja pochopil, tak Alexandr Lukašenko a (nemecká kancelárka) Angela Merkelová sú už pripravení navzájom spolu rokovať. Dúfam (teda), že sa tak v blízkej budúcnosti aj stane – (lebo) toto je to najdôležitešie," uviedol Putin.



Za vznik krízy šéf Kremľa znovu obvinil Západ, argumentujúc, že za to, že migranti sa chcú dostať čo najskôr do Európy, môže politika západných krajín týkajúca sa Blízkeho východu.



"Nemali by sme zabúdať, kde tieto krízy spojené s migrantmi vznikli. Takže, je to skutočne Bielorusko, čo je príčinou týchto problémov?" spýtal sa Putin.



"Nie, tieto príčiny boli vytvorené samotnými západnými krajinami vrátane štátov európskych. A ide vo svojej podstate o príčiny politické, vojenské i ekonomické," konštatoval Putin.