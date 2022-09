Putin: Rusko očakáva rekordnú úrodu obilnín

Moskva 27. septembra (TASR) - Rusko očakáva v roku 2022 rekordnú úrodu obilnín. V utorok to povedal ruský prezident Vladimir Putin počas stretnutia s ruskými predstaviteľmi, ktoré odvysielala televízia. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Predbežný odhad (na rok 2022) už predstavuje 150 miliónov ton vrátane približne 100 miliónov ton pšenice. Bude to rekord v ruskej histórii," uviedol Putin. Podľa jeho slov doterajšia úroda dosahuje 138,7 milióna ton obilnín.



"Rád by som oslovil aj šéfov poľnohospodárskych podnikov. V rámci čiastočnej mobilizácie sú povolávaní aj pracovníci v poľnohospodárstve. Ich rodiny musia byť podporované. Žiadam vás, aby ste tejto záležitosti venovali osobitnú pozornosť," povedal šéf Kremľa na utorkovom stretnutí.



Moskva už niekoľko týždňov obviňuje západné krajiny, že Rusku bránia vyvážať poľnohospodárske produkty. Podľa Kremľa to predstavuje riziko pre svetovú potravinovú bezpečnosť.



"Dodávka nášho obilia a hnojív do zahraničia je žiaľ... náročná," uviedol ruský prezident. Dodal, že sankcie voči Rusku povedú "k ďalšiemu zhoršeniu situácie, ku svetovej potravinovej kríze".



Putin nedávno uviedol, že chce diskutovať o zmene dohody o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov a obmedziť zoznam krajín, kam bude smerovať. Podľa neho Moskva podpísala dohodu pod podmienkou, že pomôže zmierniť prudko rastúce ceny potravín v rozvojových krajinách. Namiesto toho ju využili bohaté západné krajiny.



"Obilie z Ukrajiny naďalej obchádza najchudobnejšie krajiny... K 23. septembru smerovali do najchudobnejších krajín iba štyri z 203 lodí, ktoré opustili ukrajinské prístavy," povedal ruský prezident. Ukrajina a európske krajiny tieto obvinenia odmietli.