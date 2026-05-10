Putin: Rusko od Ukrajiny nedostalo žiadny návrh týkajúci sa zajatcov
Moskva 10. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu uviedol, že Rusko dosiaľ nedostalo od Ukrajiny žiadny návrh na výmenu zajatcov, ktorá má byť súčasťou trojdňového prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Spoliehame sa na to, že ukrajinská strana zareaguje na návrh prezidenta Spojených štátov. Bohužiaľ, zatiaľ sme nedostali žiadne návrhy,“ povedal Putin.
Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že na jeho žiadosť bude vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou v dňoch 9. až 11. mája platiť prímerie. „Toto prímerie bude zahŕňať pozastavenie všetkej kinetickej aktivity a tiež výmenu 1000 zajatcov z každej krajiny,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
O prímerie požiadal šéf Bieleho domu priamo prezidentov Ruska a Ukrajiny, Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského.
K tomuto vyhláseniu prímeria došlo po tom, čo Rusko jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája počas vojenskej prehliadky pri príležitostí osláv konca druhej svetovej vojny. Ukrajina naopak vyhlásila pokoj zbraní, ktorý platil od stredajšej polnoci (utorok 5. mája 23.00 h SELČ).
Rusko a Ukrajina sa však napriek prímeriu v sobotu vzájomne obvinili z útokov. Ukrajinskí predstavitelia Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti hlásili po ruských úderoch dvoch mŕtvych a troch zranených. Ruský gubernátor Viačeslav Gladkov uviedol, že pri ukrajinských útokoch dronmi utrpeli zranenia tri osoby.
