Putin na summite SCO: Rusko odolá sankciám aj provokáciám

Moskva 4. júla (TASR) — Rusko bude pokračovať v boji proti sankciám, ktoré na neho uvalili západné krajiny pre jeho "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine. Povedal to v utorok ruský prezident Vladimir Putin na virtuálnom summite lídrov Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Rusko sebavedome odoláva a bude odolávať vonkajšiemu tlaku, sankciám a provokáciám," povedal šéf Kremľa v prejave.



AFP pripomína, že Spojené štáty a krajiny Európskej únie uvalili na Rusko po jeho napadnutí Ukrajiny bezprecedentné sankcie, čím prinútili jeho ekonomiku preorientovať sa na ázijské trhy, najmä v energetike.



Putin vo svojom utorňajšom prejave taktiež lídrom krajín zastúpených v SCO poďakoval za ich podporu počas nedávnej krátkej vzbury ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorá koncom júna pokúsila zvrhnúť ruské vojenské velenie. "Chcel by som sa poďakovať mojim kolegom z krajín SCO, ktorí podporili kroky ruskej vlády na ochranu ústavného poriadku, ako aj života a bezpečnosti občanov," povedal Putin.



Šéf vagnerovcov, Jevgenij Prigožin, obvinil 23. júna ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov. Následne sa pokúsil pomocou svojich jednotiek zosadiť velenie armády a ministerstva obrany. Vagnerovci sa zmocnili mesta Rostov nad Donom na juhu Ruska a vydali sa smerom na Moskvu. Deň nato sa však situácia upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim žoldnierom nariadil, aby sa vrátili do táborov na Ukrajine.



Ukončenie krízy údajne sprostredkoval bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. V súlade s dohodou sa Prigožin minulý týždeň presunul do Bieloruska, zatiaľ čo jeho muži dostali na výber, či sa k nemu pridajú, alebo budú začlenení do ruských ozbrojených síl.