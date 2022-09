Putin: Rusko pokračuje v ofenzíve na Ukrajine, neponáhľa sa

Samarkand 16. septembra (TASR) – Rusko bude pokračovať vo vojenskej operácii na Ukrajine a vo svojom pláne nebude robiť zmeny napriek protiofenzíve ozbrojených síl Kyjeva. Uviedol to v piatok ruský prezident Vladimir Putin, podľa ktorého sa Moskva s plnením stanovených cieľov "neponáhľa". Informácie priniesli agentúry AP a AFP.



Hlavným cieľom ruskej operácie je podľa šéfa Kremľa naďalej "oslobodenie" celého územia východoukrajinského priemyselného regiónu Donbas.



"Naše ofenzívne operácie v samotnom Donbase sa nezastavujú. Idú pomalým tempom... ruská armáda obsadzuje stále nové a nové územia," povedal Putin novinárom po summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) v uzbeckom Samarkande.



Vyhlásil tiež, že Rusko do operácií na Ukrajine zapája len dobrovoľných zmluvných vojakov a nebojuje s plnou armádou. Ukrajinské sily obvinil z pokusov o "teroristické činy" a poškodzovanie ruskej civilnej infraštruktúry. "V reakcii na to sme celkom zdržanliví, zatiaľ," dodal. "Ak sa situácia bude naďalej vyvíjať takto, reakcia bude vážnejšia."



Putin okrem toho ocenil úsilie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana o ukončenie vojny na Ukrajine. Tvrdí však, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nie je pripravený viesť mierové rozhovory, informovala agentúra Reuters.