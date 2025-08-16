< sekcia Zahraničie
Putin: Rusko rešpektuje postoj USA k ukončeniu vojny
Putin na úvod stretnutia s predstaviteľmi kancelárie prezidenta, vlády i dolnej komory parlamentu Štátnej Dumy v Kremli označil rozhovor s Trumpom za včasný, užitočný a otvorený.
Autor TASR
Moskva 16. augusta (TASR) - Rusko rešpektuje postoj americkej administratívy o potrebe čo najskoršieho ukončenia vojny na Ukrajine, povedal v sobotu ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí usporiadanom v Kremli, ktoré sa podľa Moskvy týkalo výsledkov rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške. Putin zopakoval, že základom urovnania konfliktu by malo byť odstránenie jeho základných príčin. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS a AFP.
Putin na úvod stretnutia s predstaviteľmi kancelárie prezidenta, vlády i dolnej komory parlamentu Štátnej Dumy v Kremli označil rozhovor s Trumpom za včasný, užitočný a otvorený. Ruská delegácia mala podľa neho možnosť americkej strane podrobne vysvetliť pozíciu Moskvy ohľadom vojny na Ukrajine a diskutovať o spôsoboch jej riešenia na „spravodlivom základe“.
„Dlho sme nemali priame rokovania na takejto úrovni. Mali sme príležitosť pokojne a podrobne zopakovať naše stanovisko,“ ozrejmil šéf Kremľa s tým, že rozhovor s Trumpom ich podľa jeho názoru priblížil „k potrebným rozhodnutiam“.
Putin ďalej povedal, že jednou z tém boli aj príčiny vzniku konfliktu na Ukrajine. Zdôraznil, že ich odstránenie by malo byť základom pre jej urovnanie.
„Samozrejme, rešpektujeme aj postoj americkej administratívy, ktorá vidí potrebu čo najskoršieho ukončenia bojových operácií, a my by sme to tiež radi videli a chceli by sme prejsť k riešeniu všetkých otázok mierovými prostriedkami,“ dodal.
Ruský prezident podľa agentúry Reuters dlhodobo požaduje, aby sa Ukrajina vzdala ambície stať sa členskou krajinou NATO a stiahla sa z územia svojich štyroch oblastí, ktoré si nárokuje Moskva, hoci ich nemá všetky plne pod kontrolou. Takisto chce, aby bola obmedzená veľkosť ukrajinskej armády. Kyjev tvrdí, že tieto požiadavky sa rovnajú kapitulácii.
Dennik Financial Times krátko pred schôdzkou v Kremli napísal, že Putin na Aljaške Trumpovi povedal, že by zastavil bojové operácie v Chersonskej a Záporožskej oblasti na juhu a juhovýchode Ukrajiny výmenou za to, že Kyjev stiahne svoje sily z východnej Doneckej oblasti.
Trump aj Putin označili spoločné rokovania na Aljaške, ktoré trvali asi dve a pol hodiny, za produktívne a konštruktívne. Zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili. Trump potom v príspevku na sieti Truth Social vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.
