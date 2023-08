Putin: Rusko sa snaží ukončiť vojnu, ktorú na Ukrajine rozpútal Západ

Johannesburg 23. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin obhajoval v stredu počas summitu krajín skupiny BRICS vojnu Ruska na Ukrajine. BRICS okrem toho vyzdvihol ako zoskupenie, ktoré vyvažuje globálnu dominanciu Spojených štátov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Počas videopríhovoru Putin opakoval ruský naratív o tom, že Moskva bola do konfliktu na Ukrajine dotlačená nepriateľským konaním Washingtonu.



"Naše konanie na Ukrajine sa riadi len jednou vecou - ukončením vojny, ktorú proti ľudom žijúcim v Donbase rozpútal Západ a jeho satelity," vyhlásil šéf Kremľa.



"Chcem podotknúť, že to bola jeho túžba zachovaní si hegemónie vo svete a túžba niektorých krajín zachovať túto hegemóniu, ktoré viedli k vážnej kríze na Ukrajine," dodal Putin.



Posilnenie BRICS je pritom súčasťou ruskej vízie o podkopanie dominancie Spojených štátov vo svete a vybudovanie toho, čo Putin v príhovore nazval "multipolárny svetový poriadok".



Rusko opakovane tvrdí, že je otvorené rokovaniam o ukončení 18-mesiacov trvajúceho konfliktu, no len ak budú akceptované "nové skutočnosti", ktoré nastolili ruské sily okupujúce takmer jednu pätinu ukrajinského územia. Ukrajina však požaduje zachovanie svojej územnej celistvosti a stiahnutie ruských vojsk.



Podľa juhoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu budú členské krajiny BRICS naďalej podporovať snahy Ruska o ukončenie konfliktu. Ramaphosa v júni odprezentoval Putinovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému africký mierový plán.



Putin nemohol vycestovať na summit BRICS do Juhoafrickej republiky pre zatykač, ktorý na neho v marci vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) pre vojnové zločiny na Ukrajine.



Rusko obvinenia ICC odmietlo s tým, že nie sú právne podložené, pretože Rusko nie je členom ICC. Juhoafrická republika však jeho členom je, a preto by mala povinnosť Putina zadržať v prípade, že by tam pricestoval, píše Reuters.



Vzhľadom na túto skutočnosť navrhol Putin počas videopríhovoru usporiadať ďalší summit skupiny BRICS v ruskom meste Kazaň v októbri 2024. Konkrétny dátum sa podľa agentúry DPA určí neskôr prostredníctvom diplomatických kanálov.



Ruský prezident zároveň oznámil, že v nadchádzajúcom roku sa v rámci ruského predsedníctva BRICS uskutoční viac než 200 politických, hospodárskych i spoločenských podujatí.