Putin: Rusko svojím konaním na Ukrajine nič nestratilo

Vladivostok 7. septembra (TASR) - Rusko svojím konaním na Ukrajine nič nestratilo, práve naopak – posilnilo svoju suverenitu, vyhlásil v stredu ruský prezident Vladimir Putin na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Šéf Kremľa vo svojom prejave na fóre odôvodnil priklonenie sa Ruska smerom k Ázii tým, že Západ upadá, zatiaľ čo Ázia je podľa neho budúcnosť. Vo svojom hlavnom prejave hovoril o Ukrajine len v súvislosti s vývozom obilia. Neskôr sa ho však moderátor spýtal, či Rusko v dôsledku konfliktu na Ukrajine niečo stratilo.



"Nič sme nestratili a nič ani nestratíme. To hlavné, čo sme získali, je posilnenie našej suverenity. To je bezpochyby výsledok toho, čo sa teraz deje," odpovedal Putin.



"Všetko nepotrebné, škodlivé a to, čo nám bráni posúvať sa vpred, bude odmietnuté... V konečnom dôsledku to našu krajinu znútra posilní," vyhlásil Putin. Zároveň priznal, že konflikt viedol k "istej polarizácii" v Rusku i vo svete.



Ruský prezident okrem toho znovu označil ukrajinskú vládu za nelegitímnu a poprel, že by Rusko na Ukrajine porušovalo medzinárodné právo. "Pokiaľ ide o vojenskú činnosť, my (sami) sme nič nezačali – snažíme sa ju len ukončiť," cituje Putina nezávislý spravodajský portál Meduza.io.



Putin podľa agentúry Reuters stále častejšie opisuje konflikt na Ukrajine, ktorý nazýva špeciálnou vojenskou operáciou, ako zlomový bod v dejinách Ruska, keď sa jeho krajina zbavila poníženia v súvislosti s rozpadom Sovietskeho zväzu z roku 1991.