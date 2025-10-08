< sekcia Zahraničie
Putin: Rusko tento rok na Ukrajine dobylo 5000 km2 územia
Moskva si podľa neho drží na bojisku úplnú strategickú iniciatívu.
Autor TASR
Moskva 8. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že ruské jednotky tento rok dobyli na Ukrajine už takmer 5000 kilometrov štvorcových územia. Moskva si podľa neho drží na bojisku úplnú strategickú iniciatívu, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„V súčasnosti majú ruské ozbrojené sily plnú strategickú iniciatívu. Tento rok sme oslobodili takmer 5000 kilometrov štvorcových územia - 4900 - a 212 lokalít,“ uviedol Putin na stretnutí veliteľov ruskej armády a dodal, že ukrajinské jednotky „ustupujú pozdĺž celej línie bojového kontaktu napriek pokusom o odpor“.
Podľa ruského prezidenta sa Ukrajinci snažia o útoky hlboko na území Ruska, ale ani to im nepomôže zvrátiť priebeh viac ako tri a pol ročného konfliktu. Náčelník generálneho štábu armády Valerij Gerasimov na stretnutí zas vyhlásil, že ruské jednotky „napredujú prakticky vo všetkých smeroch“.
Gerasimov tvrdí, že vojaci postupujú ku kľúčovým mestám Siversk a Kosťantynivka v Doneckej oblasti a postupne vyháňajú ukrajinské sily aj z mesta Kupiansk. Nové územia zaberajú vraj aj v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti.
Kyjev naopak tvrdí, že ukrajinské jednotky postupujú v Doneckej oblasti, najmä v okolí mesta Dobropilľa. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského taktiež sily opätovne dobyli niektoré územia v Sumskej oblasti.
