Putin: Rusko úspešne otestovalo raketový systém Zirkón

Moskva 24. decembra (TASR) - Ruská armáda v noci na piatok úspešne otestovala hypersonický raketový systém Cirkon (Zirkón). Oznámil to v piatok ruský prezident Vladimir Putin, podľa ktorého tento raketový systém pomôže zvýšiť "bezpečnosť a obranyschopnosť" Ruska, informovala agentúra TASS.



"Dnes v noci, presnejšie nadránom, bol vykonaný salvový štart hypersonického systému Zirkón. Ide o našu najnovšiu raketu, ktorá dokáže zasiahnuť ako morské tak i pozemné ciele. Skúška bola úspešná, bezchybná. Pre našu krajinu je to veľká udalosť – je to ozajstný krok smerom k zvýšeniu bezpečnosti a obranyschopnosti Ruska," uviedol Putin.



Hypersonickú raketu Zirkón otestovala ruská armáda v uplynulých dvoch rokoch viackrát. Náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov pritom začiatkom decembra oznámil, že armáda onedlho zavŕši skúšky tohto hypersonického raketového systému.



Hypersonické strely môžu letieť až päťkrát rýchlejšie než zvuk. V porovnaní s balistickými raketami letia pomerne nízko, môžu teda potenciálne rýchlejšie zasiahnuť cieľ. Okrem toho nemajú predvídateľnú balistickú krivku a sú manévrovateľné. To sťažuje ich odhalenie a zachytenie súčasnými systémami protiraketovej obrany.



Okrem Ruska a Čína pracujú na vývoji tohto typu zbraní aj iné krajiny vrátane USA či Francúzska.