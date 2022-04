Putin: Rusko úspešne otestovalo superťažkú medzikontinentálnu raketu

Moskva 20. apríla (TASR) - Rusko po prvýkrát úspešne otestovalo superťažkú medzikontinentálnu balistickú raketu novej generácie typu Sarmat, ktorá je schopná niesť aj jadrové hlavice. Oznámil to v stredu ruský prezident Vladimir Putin s tým, že zahraniční agresori by po tejto skúške mali prehodnotiť svoje hrozby voči Rusku. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Raketa Sarmat – v kódovaní NATO označovaná ako Satan 2 – patrí podľa Putina do generácie "neporaziteľných" zbraní spolu s hypersonickými strelami Kinžal a Avangard. Rusko použilo rakety Kinžal po prvýkrát v bojovej operácii v marci na Ukrajine.



"Táto naozaj jedinečná zbraň (Sarmat) posilní bojový potenciál našich ozbrojených síl, spoľahlivo zaistí bezpečnosť Ruska pred vonkajšími hrozbami a prinúti zamyslieť sa tých, ktorí sa v zápale agresívnej rétoriky snažia ohrozovať našu krajinu," povedal Putin vojakom.



Skúška rakety údajne prebehla v kozmodróme Pleseck v Archangeľskej oblasti asi 800 kilometrov severne od Moskvy. Raketa pritom úspešne doniesla cvičné hlavice až na polostrov Kamčatka na ruskom Ďalekom východe.



"Sarmat je najsilnejšia raketa s najdlhším ničivým dosahom na svete. Výrazne zvýši bojové kapacity strategických jadrových síl našej krajiny," vyhlásilo ruské ministerstvo obrany.



Raketa Sarmat má krátku takzvanú fázu zdvíhania, teda naberania výšky, takže detekčné systémy protivzdušnej obrany majú málo času na jej zachytenie. Strela váži viac než 200 ton a dokáže niesť niekoľko hlavíc naraz. Podľa Putina ňou Rusko môže zasiahnuť akékoľvek miesto na Zemi.