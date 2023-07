Putin: Rusko zvažuje návrhy Afriky na ukončenie konfliktu na Ukrajine

Moskva 28. júla (TASR) - Rusko "dôkladne" zvažuje návrhy niektorých afrických lídrov na ukončenie konfliktu na Ukrajine, vyhlásil v piatok ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.



"Vážime si vašu iniciatívu a dôkladne ich skúmame," povedal Putin počas druhého dňa Rusko-afrického summitu v ruskom Petrohrade.



Delegácia afrických lídrov vedená juhoafrickým prezidentom Cyrilom Ramaphosom v júni predstavila svoju mierovú iniciatívu Putinovi aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Súčasťou delegácie bol Senegal, Egypt, Zambia, Uganda, Konžská republika a Komory. Ich návrhy zahŕňali dosiahnutie mieru prostredníctvom diplomacie či rešpektovanie suverenity a zaistenie bezpečnostných záruk pre všetky krajiny.



Putin iniciatívu spočiatku privítal a reagoval na ňu zoznamom ruských sťažností na Ukrajinu a Západ. Zelenskyj však odmietol myšlienku na prímerie, keďže Rusko stále okupovalo asi pätinu územia Ukrajiny a Rusi by vďaka nemu získali čas na preskupenie vojsk, píše agentúry Reuters.



Počas druhého dňa Rusko-afrického summitu Putin tiež uviedol, že Moskva je pripravená dodať bezplatne Afrike zbrane, aby sa tak zlepšila bezpečnosť kontinentu. Vyjadril tiež pripravenosť bližšie spolupracovať s africkými orgánmi činnými v trestnom konaní a spravodajskými službami.



Putin ešte vo štvrtok ponúkol šiestim africkým krajinám dodávky obilia zadarmo. Takisto uviedol, že Rusko zvýši dodávky potravín do Afriky a vyjadril záujem o vývoj vojenskej spolupráce s africkými krajinami.