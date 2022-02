Putin: Ruským jednotkám na Ukrajine kladú odpor pravicoví nacionalisti

Ukrajinskí vojaci zaujali pozície pod mostom v Kyjeve počas druhého dňa ruskej invázie na Ukrajine v piatok 25. februára 2022. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 22. februára 2022 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Moskva 25. februára (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že ruským jednotkám na Ukrajine kladú odpor väčšinou dobrovoľnícke prápory zložené z pravicových ukrajinských nacionalistov. Informovala o tom agentúra AP, ktorá poznamenala, že Putin neposkytol žiadne dôkazy pre svoje tvrdenia, ktoré nebolo možné nezávisle overiť.Ako uviedla agentúra AFP, na stretnutí so stálymi členmi Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Putin tvrdil, že, ale zohrávajú aj úlohu osobitných oddielov, ktoré zabraňujú úteku vojakov z bojiska a ústupu vojsk.Putin tiež na zasadnutí vyhlásil, že neonacisti rozmiestnili v uliciach veľkých miest na Ukrajine, vrátane Kyjeva či Charkova (Charkiv) ťažké zbrane, aby takto vyprovokovali odvetný úder, pričom civilistov by využili ako živé štíty.Ruský prezident súčasne vysoko ocenil konanie a postup ruských vojakov počas ruskej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Táto operácia sa začala vo štvrtok na úsvite a zasiahla prakticky celé územie Ukrajiny.Putin tiež uviedol, že neočakáva dosiahnutie dohody sPodľa agentúry AFP sa ruský prezident obrátil na ukrajinskú armádu: vyzval ju, aby prestala klásť odpor, obrátila sa proti svojim vodcom a zosadila súčasné ukrajinské vedenie.Putinov hovorca Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že Rusko je pripravené vyslať do Minska svoju delegáciu na rokovania s Ukrajinou.pripomenul Peskov.Zelenskyj prišiel s ponukou na rokovania, ktorú adresoval Putinovi, v piatok, v druhý deň ruského vpádu na Ukrajiny a v čase, keď sa ruské jednotky priblížili ku Kyjevu.Hovorca Kremľa vysvetlil, že Putin označil za účel ruskej operácie v Donbase pomoc Luhanskej a Doneckej ľudovej republike - okrem iného aj dosiahnutím demilitarizácie a denacifikácie Ukrajiny. Oba tieto procesy súvysvetlil Peskov podľa agentúry AFP.Putinov spojenec, Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko podľa Peskova uviedol, žepre takýto summit. V rokoch 2014-15 bol Minsk dejiskom rokovaní, ktoré mali viesť k urovnaniu konfliktu v Donbase. Podpísané dohody sa však doteraz neimplementovali.