Putin s delegáciou pricestoval do KĽDR

Pchjongjang 18. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v stredu v skorých ranných hodinách miestneho času na avizovanú návštevu do Severnej Kórey. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AP.



Stalo sa tak po tom, ako šéf Kremľa vyhlásil, že obe krajiny chcú úzko spolupracovať na prekonaní sankcií pod vedením USA v súvislosti so stupňujúcou sa konfrontáciou s Washingtonom.



Putina na letisku v Pchjongjangu privítal severokórejský vodca Kim Čong-un. Putin, ktorý sa po 24 rokoch vydal na svoju prvú cestu do KĽDR, uviedol, že oceňuje pevnú podporu tejto krajiny pre jeho vojenské operácie na Ukrajine.



Povedal, že Rusko i KĽDR budú "razantne odporovať" ambíciám Západu "brániť vytvoreniu multipolárneho svetového poriadku založeného na spravodlivosti, vzájomnom rešpektovaní suverenity a zohľadňovaní záujmov druhej strany".



Putinova návšteva prichádza v čase rastúcich obáv z dohody o zbrojení, v rámci ktorej Pchjongjang poskytne Moskve muníciu na podporu vojny na Ukrajine výmenou za hospodársku pomoc a transfer technológií, ktoré by zvýšili hrozbu, ktorú predstavuje Kimov program jadrových zbraní a rakiet.



Putin tiež uviedol, že Rusko a Severná Kórea budú rozvíjať obchodné a platobné systémy, "ktoré nie sú kontrolované Západom", a spoločne sa postavia proti sankciám voči týmto krajinám. Putin označil sankcie za "nezákonné a jednostranné".



Na Severnú Kóreu sa vzťahujú prísne hospodárske sankcie Bezpečnostnej rady OSN v súvislosti s jej jadrovými zbraňami a raketovým programom, zatiaľ čo Rusko čelí sankciám zo strany Spojených štátov a ich západných partnerov v súvislosti so svojou vojenskou agresiou na Ukrajine.



Putin uviedol, že krajiny rozšíria spoluprácu aj v oblasti cestovného ruchu, kultúry a vzdelávania.



Ruského prezidenta sprevádza niekoľko vysokopostavených predstaviteľov vrátane podpredsedu vlády Denisa Manturova, ministra obrany Andreja Belousova a ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova.



Počas návštevy podpíšu niekoľko dokumentov vrátane dohody o komplexnom strategickom partnerstve.



Putin sa snaží revitalizovať vzťahy s Pchjongjangom v rámci úsilia o obnovenie vplyvu svojej krajiny a jej spojenectiev z čias bývalého Sovietskeho zväzu. Väzby Ruska s KĽDR sa oslabili po rozpade ZSSR v roku 1991.



Kim sa prvýkrát stretol s Putinom v roku 2019 v ruskom prístavnom meste Vladivostok na východe krajiny.



Kremeľ oznámil, že po Severnej Kórei navštívi Putin 19. a 20. júna aj Vietnam, kde sa budú konať rozhovory zamerané na obchod.



Stretne sa s generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Vietnamu, prezidentom To Lamom, predsedom vlády Pham Minh Tinom a predsedom parlamentu Tranom Thanh Manom.