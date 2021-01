Putin s Merkelovou diskutovali o možnej spolupráci pri výrobe vakcín

Moskva 5. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok telefonicky diskutovali o možnosti, že by ich krajiny spoločne vyrábali vakcíny proti novému koronavírusu. O ich telefonáte informoval Kremeľ, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra AFP.



"Diskutovalo sa o otázkach spolupráce v rámci boja s pandémiou, a to s dôrazom na perspektívy možnej spolupráce pri výrobe vakcín," uviedol Kremeľ. Dodal, že obe strany dosiahli v tejto otázke dohodu o "zachovaní kontaktu" medzi svojimi ministerstvami zdravotníctva i špecializovanými inštitúciami.



Putin s Merkelovou podľa Kremľa hovorili tiež o urovnaní konfliktu na východe Ukrajiny.



Rusko aj Nemecko nedávno začali v súvislosti s koronavírusom s rozsiahlou vakcináciou obyvateľstva, aby tak zabránili opätovnému zavádzaniu celoštátnych reštrikcií.



Nemecko svojich občanov očkuje vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech, zatiaľ čo Rusko svojou vlastnou vakcínou Sputnik V. Táto vakcína, pomenovaná podľa sovietskej družice Sputnik, bola v Rusku zaregistrovaná v auguste, a to ešte pred začiatkom klinických testov, čo v zahraničí vyvolalo obavy z príliš rýchleho postupu, uvádza AFP.



Rusko začalo s masovým očkovaním touto vakcínou začiatkom decembra, pričom vakcínu sa rozhodlo najskôr sprístupniť vysokorizikovým skupinám obyvateľstva, akými sú zdravotníci, učitelia či seniori.



Vakcínou Sputnik V už v Rusku zaočkovali vyše milióna ľudí, informoval v utorok Alexander Gintsburg, riaditeľ Gamalejovho národného výskumného centra epidemiológie a mikrobiológie, ktoré očkovaciu látku Sputnik V vyvinulo.



Moskva túto vakcínu poslala aj do Srbska a Argentíny. Oznámila tiež, že Bolívii dodá 2,6 milióna dávok, pričom však pripustila, že má ťažkosti s dosiahnutím požadovanej výrobnej kapacity.



Vakcíne Sputnik V, ktorú západ vníma skepticky, sa dostalo istého uznania tento mesiac. Britsko-švédska spoločnosť AstraZeneca totiž oznámila, že klinicky otestuje kombináciu svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s touto ruskou očkovacou látkou.