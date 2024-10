Putin sa nezúčastní na summite G20 v Brazílii

Moskva 18. októbra (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač, sa nezúčastní na novembrovom summite skupiny G20 v Brazílii. Uviedol to v piatok v odpovedi na novinársku otázku, ktorú dostal na tlačovej konferencii venovanej budúcotýždňovému summitu skupiny BRICS v ruskom meste Kazaň. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Putin tvrdil, že zatykač vydaný Medzinárodným trestným súdom (ICC) nie je dôvodom, prečo sa schôdzku nepôjde. V prípade potreby by Rusko a Brazília mohli podpísať bilaterálnu dohodu, ktorou by zatykač obišli — stačila by na to dohoda medzi vládami.



Putin povedal, že má "skvelé priateľské vzťahy" so svojím brazílskym kolegom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. "Ale prečo by som tam mal zámerne ísť a narušiť normálnu prácu tohto fóra?" spýtal sa šéf Kremľa. Dodal, že ak by prišiel, diskusia by sa týkala len tejto témy.



Na stretnutí, ktoré sa uskutoční 18. a 19. novembra v Riu de Janeiro, bude Rusko zastupovať niekto iný, avizoval Putin. "Sme dospelí, takže v Rusku nájdeme niekoho, kto bude dôstojne prezentovať záujmy našej krajiny v Brazílii," konštatoval.



ICC vydal v marci 2023 zatykač na Putina a ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovú-Belovú za údajnú nezákonnú deportáciu ukrajinských detí po začiatku invázie ruských síl vo februári 2022.



Nie je to prvýkrát, čo Putin necestoval do krajiny, ktorá je členom ICC: neprišiel na inauguráciu mexickej prezidentky Claudie Sheinbaumovej ani na summit BRICS v Juhoafrickej republike. V septembri však bez problémov navštívil Mongolsko, hoci podpísalo Rímsky štatút ICC a bolo povinné zadržať osobu, na ktorú súd vydal zatykač.