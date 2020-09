Putin sa ospravedlnil Vučičovi za status hovorkyne rezortu diplomacie

Moskva 12. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pristúpil k neobvyklému kroku a ospravedlnil sa svojmu srbskému náprotivku Aleksandarovi Vučičovi za kontroverzný príspevok, ktorý na sociálnej sieti Facebook uverejnila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Srbský prezident o ospravedlnení zo strany Moskvy povedal miestnym médiám, pričom Kremeľ toto ospravedlnenie potvrdil, informuje stanica BBC.



Zacharovová zverejnila fotografiu Vučiča, ako sedí oproti americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi v Bielom dome, a pod ňou záber nôh herečky Sharon Stoneovej. Provokatívna snímka skrížených nôh pochádza z filmu "Základný inštinkt", kde sa postava v stvárnení Stoneovej pred vyšetrovateľmi nakrátko obnaží.



Zacharovová uviedla, že Vučič počas daného stretnutia v Oválnej pracovni pôsobil, akoby ho Trump vypočúval. "Ak vás pozvú do Bieleho domu, ale vaša stolička je situovaná ako na výsluchu, mali by ste sedieť spôsobom, ktorý je na druhom obrázku," napísala v predmetnom príspevku hovorkyňa ruského rezortu diplomacie.



Zacharovová sa neskôr za svoj status ospravedlnila s tým, že príspevok bol zle pochopený, ale neodstránila ho. Podľa jej slov išlo o odmietnutie "neakceptovateľného" arogantného prístupu amerických predstaviteľov a nie o útok na srbského lídra.



Inkriminovaný status Vučiča rozhneval. "Marija Zacharovová väčšinou hovorí iba o sebe. Primitivizmus a vulgárnosť, ktorú ukázala, o nej niečo hovoria - ako aj o tých, ktorí ju tam dosadili," vyhlásil Vučič pre srbské médiá.



"Prezident Putin sa mi ešte nikdy za niečo neospravedlnil, ani (ruský minister zahraničných vecí) Sergej Lavrov. Teraz však tak spravili obaja," povedal neskôr Vučič pre srbskú televíznu stanicu.



Srbský prezident spresnil, že s Putinom hovoril telefonicky, a dodal: "Domnievam sa, že máme dobré vzťahy a pre mňa to bol iba letmý, nepodstatný incident."



Zacharovovej príspevok prišiel po tom, ako Vučič vo Washingtone podpísal dohodu o spolupráci s Kosovom. Jej status na Facebooku je vnímaný ako prejav podráždenia Ruska srbsko-americkými vzťahmi, analyzuje BBC. Srbsko je totiž dlhoročným spojencom Moskvy na Balkáne, pričom ani jedna z dvojice krajín neuznáva suverenitu Kosova.