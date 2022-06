Putin sa plánuje zúčastniť na novembrovom summite G20 na Bali

Moskva 27. júna (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin sa plánuje osobne zúčastniť na novembrovom summite skupiny G20 na indonézskom ostrove Bali. Oznámil to v pondelok jeho poradca pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov, informuje agentúra AFP.



"Dostali sme oficiálnu pozvánku... a reagovali sme kladne, povedali sme, že máme záujem zúčastniť sa," povedal novinárom Ušakov.



Dodal, že vzhľadom na "množstvo času", ktoré ešte zvyšuje do summitu plánovaného na 15.- 16. november, by ešte mohlo dôjsť k zmenám, čo sa týka formy ruskej účasti. Nateraz je však podľa jeho slov plánovaná osobná Putinova účasť.



AFP pripomína, že na poslednom summite skupiny G20, ktorý sa vlani v októbri - počas pandémie covidu - konal v Ríme, sa Putin zúčastnil len prostredníctvom videospojenia.



Indonézia, ktorá tento rok predsedá zoskupeniu G20, vyvolala pozvaním Ruska na summit kontroverzné reakcie. S účasťou Putina na summite nesúhlasia - pre ruskú inváziu na Ukrajinu - západné krajiny na čele so Spojenými štátmi.



Svoju účasť na summite G20 napriek predpokladanej participácii Putina zatiaľ nevylúčil nemecký kancelár Olaf Scholz a napríklad ani predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Scholz v pondelok povedal, že o tom či sa zúčastní sa rozhodne až krátko "pred odchodom". Von der Leyenová zase v nedeľu uviedla, že je dôležité povedať Putinovi do očí "čo si o ňom myslíme".



Indonézsky prezident Joko Widodo už skôr informoval, že na summit pozval okrem Putina aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aj napriek tomu, že Ukrajina nie je členom zoskupenia G20. Widodo má okrem toho v pláne tento týždeň navštíviť Rusko aj Ukrajinu a absolvovať stretnutia s oboma lídrami.