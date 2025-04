Putin sa poďakoval Severnej Kórei za pomoc v boji proti Ukrajine

Moskva 28. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok poďakoval severokórejským vojakom za podporu v boji proti Kyjevu a v znovuzískaní Kurskej oblasti, ktorú obsadili ukrajinské sily. Len niekoľko hodín predtým Pchjongjang po prvý raz potvrdil, že do Ruska vyslal svojich vojakov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Putin ocenil „hrdinstvo“ príslušníkov severokórejskej armády, ktorí bojovali „bok po boku s ruskými vojakmi a bránili našu vlasť ako svoju vlastnú“.



„Kórejskí priatelia konali pod vedením citov solidarity, spravodlivosti a skutočného kamarátstva... Veľmi si to vážime a sme hlboko vďační (severokórejskému vodcovi) Kim Čong-unovi osobne... a severokórejskému ľudu,“ citoval Kremeľ Putina.



Severná Kórea v nedeľu prvýkrát potvrdila, že jej vojaci podporili Rusko v jeho vojne proti Ukrajine. Podľa štátnej tlačovej agentúry KCNA rozhodnutie prijal Kim Čong-un v súlade so zmluvou o vzájomnej obrane medzi KĽDR a Ruskom, dodala KCNA.



Rusko potvrdilo, že severokórejskí vojaci bojovali spolu s jeho jednotkami v Kurskej oblasti, po prvý raz uplynulú sobotu. Obe krajiny ich nasadenie dosiaľ nepotvrdzovali ani nepopierali.



Podľa ukrajinských predstaviteľov vyslala Severná Kórea do Ruska celkovo asi 14.000 vojakov.