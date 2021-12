Putin sa poradí s vojenskými expertmi, ak NATO neposkytne Rusku záruky

Moskva 26. decembra (TASR) - Ak Severoatlantická aliancia odmietne poskytnúť Rusku bezpečnostné garancie, Moskva môže reagovať rôzne. Jej reakcia však bude závisieť od odporúčaní ruských vojenských expertov. Vyhlásil to ruský prezident Vladimir Putin v relácii, ktorú v nedeľu odvysielala ruská televízia Rossija-1.



"(Odpoveď) môže byť akákoľvek. Bude to závisieť od toho, čo mi poradia naši vojenskí experti," uviedol Putin v relácii Moskva. Kremeľ. Putin., informovala agentúra TASS.



Ruský líder počas svojho príhovoru 23. decembra uviedol, že ďalšie kroky Moskvy nebudú závisieť od priebehu rokovaní o bezpečnostných garanciách s USA, ale od schopnosti Ruska zaistiť svoju vlastnú bezpečnosť. V tejto súvislosti dala Moskva podľa Putina jasne najavo, že "ďalšie rozširovanie NATO smerom na východ je neprijateľné".



Ruské ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo 17. decembra dva návrhy zmlúv týkajúcich sa bezpečnostných záruk žiadaných od Spojených štátov a Severoatlantickej aliancie. Ministerstvo zároveň požadovalo urýchlené rokovania s Washingtonom.



V súvislosti s požiadavkami Ruska na dodatočné bezpečnostné záruky zo strany organizácie NATO Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg prejavil ochotu viesť rozhovory. Odmietol však myšlienku, že by NATO mohlo napríklad vylúčiť rozšírenie obrannej aliancie o Ukrajinu.



Severoatlantická aliancia už niekoľko týždňov upozorňuje na zhromažďovanie až približne 100.000 ruských vojakov neďaleko hraníc s Ukrajinou. Moskvu zároveň vystríha pred prípadnou inváziou na Ukrajinu. Rusko však plány vojenského zásahu na Ukrajine kategoricky popiera a namiesto toho obviňuje Kyjev, že rozmiestňuje svoje sily až k územiam na východe Ukrajiny, ktoré ovládajú proruskí separatisti.