< sekcia Zahraničie
Putin sa s vládou prvýkrát zaoberal problematickým nedostatkom benzínu
Putin reagoval vyhlásením, že hrozby, ktoré vytvára „kyjevský režim“, musia byť „minimalizované“.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 24. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v utorok prvýkrát vyjadril k zhoršujúcej sa palivovej kríze, keď nepoľavujú systematické útoky ukrajinských dronov na ruskú energetickú infraštruktúru. TASR o tom píše podľa agentúry TASS a denníka Novaja Gazeta Europe.
Ruský vicepremiér Alexander Novak označil počas videokonferencie s prezidentom nedostatok paliva za „náročný, ale pod kontrolou“. Uviedol, že zvýšením kapacity rafinérií a odložením alebo obmedzením plánovanej údržby bude vláda schopná zabezpečiť dodávky.
Vláda pripravila a v najbližších dňoch zváži legislatívne zmeny na stimuláciu dodávok paliva na domáci trh, dodal Novak. Zvažuje aj zavedenie úplného zákazu vývozu motorovej nafty.
Putin reagoval vyhlásením, že hrozby, ktoré vytvára „kyjevský režim“, musia byť „minimalizované“. Pokračujúce ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru podľa jeho slov nemôžu ovplyvniť udalosti na frontovej línii, kde „ruské jednotky oslobodzujú jednu obec za druhou, jedno územie za druhým“.
Podľa Putina ukrajinské útoky na Rusko slúžia na „motiváciu vojakov na bojisku k plneniu úloh, ktoré im krajina stanovila“. Zdôraznil tiež ruskú pripravenosť rokovať s Ukrajinou, ale len na základe dohôd dosiahnutých v Istanbule v roku 2022.
Podľa pondelkového komentára v denníku Financial Times nie je jasné, čo presne vie Vladimir Putin o skutočnej situácii na fronte, ale podľa autora „Rusko nevyhráva“. Jeho útoky síce pokračujú, ale na bojisku stráca doterajšiu prevahu. Putin pravdepodobne nedostáva reálne správy, ktoré podľa denníka naznačujú skôr zdĺhavý konflikt bez rozhodujúceho úspechu, a nie ruské víťazstvo.
Ruský vicepremiér Alexander Novak označil počas videokonferencie s prezidentom nedostatok paliva za „náročný, ale pod kontrolou“. Uviedol, že zvýšením kapacity rafinérií a odložením alebo obmedzením plánovanej údržby bude vláda schopná zabezpečiť dodávky.
Vláda pripravila a v najbližších dňoch zváži legislatívne zmeny na stimuláciu dodávok paliva na domáci trh, dodal Novak. Zvažuje aj zavedenie úplného zákazu vývozu motorovej nafty.
Putin reagoval vyhlásením, že hrozby, ktoré vytvára „kyjevský režim“, musia byť „minimalizované“. Pokračujúce ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru podľa jeho slov nemôžu ovplyvniť udalosti na frontovej línii, kde „ruské jednotky oslobodzujú jednu obec za druhou, jedno územie za druhým“.
Podľa Putina ukrajinské útoky na Rusko slúžia na „motiváciu vojakov na bojisku k plneniu úloh, ktoré im krajina stanovila“. Zdôraznil tiež ruskú pripravenosť rokovať s Ukrajinou, ale len na základe dohôd dosiahnutých v Istanbule v roku 2022.
Podľa pondelkového komentára v denníku Financial Times nie je jasné, čo presne vie Vladimir Putin o skutočnej situácii na fronte, ale podľa autora „Rusko nevyhráva“. Jeho útoky síce pokračujú, ale na bojisku stráca doterajšiu prevahu. Putin pravdepodobne nedostáva reálne správy, ktoré podľa denníka naznačujú skôr zdĺhavý konflikt bez rozhodujúceho úspechu, a nie ruské víťazstvo.