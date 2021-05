Putin sa stretne s Lukašenkom, hovoriť budú aj o lietadle a Sapegovej

Moskva 28. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v piatok 28. mája stretne s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom, informoval vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Hovoriť budú okrem iného o odklone lietadla spoločnosti Ryanair z Atén do Vilniusu, ako aj o situácii zadržanej ruskej občianky Sofie Sapegovej, uviedla agentúra TASS.



"Myslím si, že prezident Lukašenko informuje nášho prezidenta o situácii s lietadlom. Určite sa budú zaoberať aj otázkou ruskej občianky, ktorá bola zadržaná a nachádza sa vo vyšetrovacej väzbe v Minsku," povedal Peskov a dodal, že Moskva môže de iure žiadať odovzdanie Sapegovej z Bieloruska do Ruska.



"V každom prípade spravíme všetko preto, aby sme ochránili práva ruskej občianky," vyhlásil hovorca Kremľa a zároveň dodal, že prezidenti majú rokovať najmä o rozličných témach spojených s ekonomikou.



Právnik Sapegovej vo štvrtok informoval, že bieloruská štátna bezpečnostná služba KGB mu neumožnila stretnutie s klientkou. Ako dôvod uviedli "nedostatok návštevných miestností".



Sofia Sapegová je ruská občianka, ktorú zadržali spolu s jej priateľom, opozičným novinárom a aktivistom Ramanom Pratasevičom, 23. mája na letisku v Minsku po tom, ako bolo lietadlo spoločnosti Ryanair počas letu z Atén do Vilniusu donútené pristáť v Bielorusku – údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé.