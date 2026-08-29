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Putin sa stretne so Sim, Módím, Erdoganom či Pezeškijánom
S čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a indickým premiérom Naréndrom Módím sa Putin stretne v pondelok.
Autor TASR
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Moskva 28. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa budúci týždeň na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v kirgizskom Biškeku stretne s lídrami Číny, Indie, Turecka či Iránu. Oznámil to v piatok jeho poradca Jurij Ušakov, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
Putinova účasť na summite ŠOS je signálom Západu, že Rusko nie je izolované na medzinárodnej úrovni napriek vojne na Ukrajine, napísala agentúra DPA. ŠOS je zoskupenie desiatich krajín prevažne v strednej Ázii.
S čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a indickým premiérom Naréndrom Módím sa Putin stretne v pondelok. Obe krajiny sú pre Rusko spoľahlivým obchodným partnerom v období, keď USA a EÚ naň uvalili sankcie kvôli rozpútaniu vojny na Ukrajine.
Módí v minulosti vyzval Rusko ukončiť vojnu. S Putinom sa stretol aj v septembri minulého roku v Indii počas summitu BRICS. Rokovania so Sim sa budú týkať okrem iného aj projektu plynovodu Sila Sibíri 2, spresnil Ušakov.
Putinov program v utorok zahŕňa rokovania s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom. S Erdoganom budú zrejme diskutovať o vojne na Ukrajine a najmä útokoch v Čiernom mori. Rokovanie s iránskym prezidentom sa bude týkať situácie na Blízkom východe.
Putinova účasť na summite ŠOS je signálom Západu, že Rusko nie je izolované na medzinárodnej úrovni napriek vojne na Ukrajine, napísala agentúra DPA. ŠOS je zoskupenie desiatich krajín prevažne v strednej Ázii.
S čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a indickým premiérom Naréndrom Módím sa Putin stretne v pondelok. Obe krajiny sú pre Rusko spoľahlivým obchodným partnerom v období, keď USA a EÚ naň uvalili sankcie kvôli rozpútaniu vojny na Ukrajine.
Módí v minulosti vyzval Rusko ukončiť vojnu. S Putinom sa stretol aj v septembri minulého roku v Indii počas summitu BRICS. Rokovania so Sim sa budú týkať okrem iného aj projektu plynovodu Sila Sibíri 2, spresnil Ušakov.
Putinov program v utorok zahŕňa rokovania s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom. S Erdoganom budú zrejme diskutovať o vojne na Ukrajine a najmä útokoch v Čiernom mori. Rokovanie s iránskym prezidentom sa bude týkať situácie na Blízkom východe.