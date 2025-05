Putin sa stretne so Zelenským, keď pokročia rokovania na nižšej úrovni

Moskva 30. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin bude zvažovať summit s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom iba v prípade, že rokovania medzi Moskvou a Kyjevom na nižšej úrovni prinesú výsledky. V piatok to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, na ktorého sa odvoláva agentúra AFP, píše TASR.



„Prezident Putin opakovane vyhlásil, že je zásadne za kontakty na vysokej úrovni,“ uviedol Peskov. „Najskôr sa však musia dosiahnuť výsledky prostredníctvom priamych rokovaní medzi oboma krajinami,“ vysvetlil.



Kremeľ tiež oznámil, že v pondelok vysiela svoju delegáciu do Istanbulu, ktorá bude pripravená na druhé kolo rokovaní s Kyjevom.



V tureckej metropole sa tento mesiac konali prvé priame rusko-ukrajinské rokovania po viac ako troch rokoch vojny. Moskva navrhla, aby sa v pondelok 2. júna uskutočnili ďalšie rozhovory. Peskov tvrdí, že Rusko stále čaká na odpoveď Kyjeva na svoj návrh.



Ukrajina je podľa šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka pripravená rokovať s Ruskom, avšak trvá na tom, aby jej Moskva ešte predtým doručila memorandum so svojimi podmienkami na ukončenie vojny.