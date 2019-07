Putin sa stretne v Taliansku aj so svojím starým priateľom Berlusconim

Putin sa neskôr stretne s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a premiérom Giuseppem Contem a zúčastní sa aj na zasadnutí Fóra rusko-talianskeho dialógu občianskej spoločnosti.

Moskva 3. júla (TASR) - Aj so svojím "starým priateľom", bývalým talianskym premiérom Silviom Berlusconim, sa počas svojej štvrtkovej jednodňovej návštevy Talianska stretne ruský prezident Vladimir Putin. Informoval o tom v stredu poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov.



Podľa neho Putin navštívi ráno Vatikán. Neskôr sa stretne s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a premiérom Giuseppem Contem a zúčastní sa aj na zasadnutí Fóra rusko-talianskeho dialógu občianskej spoločnosti.



"Potom sa očakáva, že odídeme na letisko, ale program sa neskončí — tradične sa náš prezident stretne s bývalým predsedom vlády Talianska Silviom Berlusconim. Potom odcestuje do Ruska," povedal Ušakov, ktorého citovala agentúra TASS.



Ušakov poznamenal, že to bude stretnutie "starých priateľov". "Zostávajú v neustálom kontakte, telefonujú si a Berlusconi často navštevuje Rusko v rámci udržiavania neformálnych priateľských kontaktov," vysvetlil prezidentský poradca.