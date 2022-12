Moskva 17. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa stretol s vojenským vedením, ktoré dohliada na ruskú vojenskú operáciu na Ukrajine, oznámil v sobotu Kremeľ. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"V piatok pracoval prezident celý deň v spoločnom veliteľstve zložiek zapojených do špeciálnej vojenskej operácie," uviedol Kremeľ vo vyhlásení.



Putin sa v piatku stretol s ruským ministrom obrany Sergejom Šojgum a náčelníkom generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerijim Gerasimovom. Okrem toho "viedol osobitné diskusie" aj s veliteľmi rôznych zložiek obrany.



"Rád by som počul vaše návrhy na to, ako máme v krátkodobom a stredne dlhom časovom horizonte postupovať," uviedol Putin v zostrihu, ktorý odvysielala ruská štátna televízia.



K stretnutiu prišlo v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky na Ukrajine. Po sérií vojenských neúspechov sa totiž ruská armáda zamerala na objekty ukrajinskej energetickej infraštruktúry, píše AFP.



Podľa Európskej únie možno tieto ruské útoky, v dôsledku ktorých sú na Ukrajine v zimnom období prerušované dodávky tepla a elektrickej energie do domácností, považovať za vojnové zločiny a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell ich označil za barbarské.