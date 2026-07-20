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Putin sa stretol so severokórejskou šéfkou diplomacie
Čche na stretnutí uviedla, že severokórejský vodca nedávno opäť potvrdil záväzok tejto ázijskej krajiny komplexne rozvíjať vzťahy s Ruskom.
Autor TASR
Moskva 20. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v nedeľu v Kremli stretol so severokórejskou ministerkou zahraničných vecí Čche Son-hui a poďakoval sa jej za pomoc pri „špeciálnej vojenskej operácii“, ako nazýva Moskva inváziu na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Severokórejské jednotky pomohli Rusku v roku 2024 odraziť rozsiahly ukrajinský vpád do Kurskej oblasti na západe krajiny. Na základe dohody o vzájomnej obrane medzi obomi krajinami vyslala KĽDR do oblasti približne 14.000 vojakov, aby bojovali po boku Ruska. Predchádzalo tomu podpísanie dohody o strategickom partnerstve, ktorú v júni 2024 v Pchjongjangu uzavreli Putin a vodca KĽDR Kim Čong-un.
Čche na stretnutí uviedla, že severokórejský vodca nedávno opäť potvrdil záväzok tejto ázijskej krajiny komplexne rozvíjať vzťahy s Ruskom.
Severná Kórea okrem vyslania vojakov podľa AFP poskytla Rusku aj zbrane na podporu jeho vojnového úsilia. Výmenou za to podľa odborníkov dostala od Moskvy finančnú pomoc, potraviny, dodávky energie a vojenskú technológiu.
Severokórejské jednotky pomohli Rusku v roku 2024 odraziť rozsiahly ukrajinský vpád do Kurskej oblasti na západe krajiny. Na základe dohody o vzájomnej obrane medzi obomi krajinami vyslala KĽDR do oblasti približne 14.000 vojakov, aby bojovali po boku Ruska. Predchádzalo tomu podpísanie dohody o strategickom partnerstve, ktorú v júni 2024 v Pchjongjangu uzavreli Putin a vodca KĽDR Kim Čong-un.
Čche na stretnutí uviedla, že severokórejský vodca nedávno opäť potvrdil záväzok tejto ázijskej krajiny komplexne rozvíjať vzťahy s Ruskom.
Severná Kórea okrem vyslania vojakov podľa AFP poskytla Rusku aj zbrane na podporu jeho vojnového úsilia. Výmenou za to podľa odborníkov dostala od Moskvy finančnú pomoc, potraviny, dodávky energie a vojenskú technológiu.