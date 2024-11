Putin sa v Moskve stretol s ministerkou zahraničných vecí KĽDR

Moskva 4. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok v Kremli stretol so severokórejskou ministerkou zahraničných vecí Čche Son-hui. Kremeľ nezverejnil bližšie podrobnosti o ich rozhovore, no Čche počas svojej niekoľkodňovej návštevy Ruska prisľúbila, že Severná Kórea bude stáť na strane Moskvy až do jej víťazstva vo vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Kremeľ vo vyhlásení uviedol, že Putin prijal Čche, a pred rozhovormi zverejnil video, na ktorom si dvojica podáva ruky. Ministerka ruskej hlave štátu poďakovala za stretnutie a odovzdala jej pozdravy od severokórejského vodcu Kim Čong-una.



Čche minulý týždeň rokovala aj so svojím ruským rezortným partnerom Sergejom Lavrovom a zdôraznila, že cieľom Pchjongjangu je stáť po boku Ruska v tom, čo nazvala "posvätným bojom" na Ukrajine.



K návšteve došlo v čase, keď Rusko podľa Západu plánuje nasadiť tisíce severokórejských vojakov do vojny s Kyjevom. Putin, ktorý v lete podpísal vojenskú dohodu s KĽDR, minulý mesiac rozmiestnenie severokórejských jednotiek nepoprel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval zdržanlivú reakciu Západu na možné nasadenie severokórejských vojakov.