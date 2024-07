Putin sa v Moskve stretol so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom

Moskva 25. júla (TASR) - Ruský líder Vladimir Putin sa v stredu večer stretol v Kremli so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom. Oznámila to vo štvrtok tlačová služba kancelárie ruského prezidenta, informuje TASR.



"Máme možnosť hovoriť komplexne o našich vzťahoch. Dávno sme sa nevideli. Samozrejme, ma veľmi zaujíma váš názor na to, ako sa situácia v regióne celkovo rozvíja. Nanešťastie vidíme, že má tendenciu zhoršovať sa. To sa týka priamo aj Sýrie," povedal Putin Asadovi podľa oznámenia zverejneného na oficiálnej webovej stránke Kremľa.



Podľa Asada sa stredajšie stretnutie s Putinom konalo na výročie ustanovenia diplomatických vzťahov medzi Ruskom a Sýriou. "Počas všetkých tých desaťročí si vzťahy medzi našimi krajinami zachovali dôvernú úroveň. To ukazuje na vyspelosť našich národov," uviedol Asad.



"Vzhľadom na všetko, čo sa v súčasnosti deje v celom svete aj v euroázijskom regióne, je naše dnešné stretnutie veľmi dôležité pre rokovania o detailoch toho, čo sa deje, a o možných perspektívach a scenároch," uviedol Asad.



Putina a Asad sa naposledy stretli vlani v marci taktiež v Kremli na 12. výročie vypuknutia protestov v Sýrii, ktoré prerástli do občianskej vojny. Ruský prezident na tomto stretnutí poukázal na úlohu ruskej armády pri stabilizácii Sýrie, pripomína agentúra AP.



Rusko je súčasťou vojny v Sýrie od septembra 2015, keď sa pridalo na stranu Iránu, aby umožnilo Asadovej vláde bojovať proti ozbrojeným skupinám a získať späť kontrolu nad väčšinou územia Sýrie. Rusko v súčasnosti síce sústreďuje svoje vojenské zdroje predovšetkým na vojnu na Ukrajine, no stále má vojakov aj na základniach v Sýrii.